Die etwas andere Flatrate

Fragt man junge Leute aus den Nachbarländern, welche deutschen Musiker man in ihrer Heimat so kennt, lautet die erste Antwort häufig: Rammstein. Passt doch zu euch, kichern sie dann, wenn man die Augen verdreht, meinen es halb im Spaß, halb im Ernst. Umso mehr haben wir uns beim Wochenendausflug ins belgische Gent gefreut, dass dort auch „sanftere“ Musik von zu Hause bekannt und beliebt ist.

Längst war der Auftritt des Neoklassik-Pianisten Nils Frahm ausverkauft. Noch immer begeistert von seinem Auftritt beim Maifeld-Derby im Sommer, versuchten wir trotzdem unser Glück – und ergatterten noch Eintrittskarten vor der Clubtür. Anders als bei Konzerten in Deutschland schien es so, als hätten die Belgier ihre Smartphones allesamt an der Tür abgegeben: Es war stockfinster im Publikum, nahezu niemand hob das Handy, um ein Foto zu machen oder ein Video aufzunehmen.

Stattdessen genoss das Publikum den wirklich furiosen Auftritt ganz im Hier und Jetzt. Noch etwas war anders, als wir es von „zu Hause“ kannten: Der Toilettenbesuch im Club kostete 50 Cent. Allerdings gab es auch ein „plasbandje“, ein Armbändchen wie es der gemeine Pauschaltourist aus dem Urlaub kennt. Allerdings galt es hier keineswegs an der Theke, sondern auf der Toilette: eine „Klo-Flatrate“ für 2,50 Euro sozusagen. Anne Jeschke

