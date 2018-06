„Die Fantastischen Fünf“ aus vier verschiedenen Staaten

Anzeige

Außer der aus Stuttgart stammenden deutschen Hip-Hop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“ gibt es in der Landeshauptstadt jetzt, auch noch „Die Fantastischen Fünf“. Gemeint sind damit fünf Choreografen und so heißt auch das jüngste Programm des Stuttgarter Balletts, das im Schauspielhaus fünf Uraufführungen dieser fünf Choreografen zeigt.

Über 100 Uraufführungen hat der Stuttgarter Ballettintendant Raid Anderson in den 22 Jahren seiner Amtszeit, die in diesem Sommer zu Ende geht, in Auftrag gegeben. Jetzt betreute er fünf seiner von ihm entdeckten Choreografen mit jeweils einer Arbeit, von denen die längste 30 und die kürzeste 18 Minuten dauert. Einer der „Fantastischen Fünf“ ist Hauschoreograf beim Stuttgarter Ballett und designierter Ballettdirektor des Niedersächsischen Staatstheaters Hannover, vier sind Tänzer, vom Ersten Solisten bis zum Mitglied des Corps de ballet, dazu stammen die fünf aus vier verschiedenen Staaten.

Den Auftakt macht der Slowake Roman Novitzky, Erster Solist, Choreograf und einer der offiziellen Fotografen des Stuttgarter Balletts, mit seiner Arbeit „Under the Surface“ zur Musik von Olafur Arnalds, Marc Strobel, (eine Auftragskomposition) und Stephan Merritt. In 25 Minuten erzählt er eine Geschichte der Begegnungen von acht Menschen. Dazu braucht er lediglich einen Tisch und acht Stühle, selbstverständlich viel Fantasie und vor allem drei Tänzerinnen und fünf Tänzer, die in unterschiedlichen Konstellationen, als Gruppe, solistisch oder auch zu zweit, durcheinanderwirbelnd oder in kongruenten Bewegungen seine teils witzig-komischen Ideen in Tanz umsetzen und transparent machen. Dann gehört 18 Minuten lang die Bühne dem Italiener Fabio Adorisio, einem Mitglied des Stuttgarter Corps de ballet, der nicht nur für die Choreografie, sondern auch für die Ausstattung verantwortlich zeichnet. „Or Moir“ nennt er sein Werk zu einer Auftragskomposition von Nicky Sohn, die von einem Streichquintett live gespielt wird. Fünf Tänzerinnen und fünf Tänzer zeigen als Gruppe oder auch paarweise Figuren, die Skulpturen gleichen, Verschränkungen, Verrenkungen, kurzum körperliche Möglichkeiten des Tanzes, wobei er sich von Kintsugi inspirieren ließ, einer alten japanischen Reparaturtechnik für Porzellan und Keramik.