Die Farbe der Ferne

Schon seit April ist das berühmte Museum Blau in Schwetzingen geöffnet. 2009 gründete sich ein Verein um den promovierten Kunsthistoriker Dietmar Schuth, der schon lange seiner Leidenschaft nachgeht, sprich er sammelt seit Jahren alles zum Thema der Farbe Blau, der Farbe der Ferne, dem Blau in allen Facetten. Schon früh stieß er auf sein Lebensthema: Für die unvergessene Ausstellung im Heidelberger Kunstverein „Blau: Farbe der Ferne“ von 1990 mit 125 000 Besuchern, die der langjährige Kunstvereinsleiter Hans Gercke anstieß, schrieb Schuth die ersten Texte zu der melancholischsten aller Farben, die letztlich in seine Promotion mündete. Ein ungeheures Fachwissen der physikalischen, chemischen und biologischen Hintergründe häufte der Kenner an, das nun in sein Museum einfließen konnte. Als Leiter des Schwetzinger Kunstvereins hatte er sich in Schwetzingen Ansehen erworben, weshalb die Stadt ihn dabei unterstützte, ein geeignetes Haus zu finden.

Stadt übernimmt laufende Kosten

Die Ausstellung und das Museum Blau Noch in diesem Jahr soll ein „Lexikon der Farbe Blau“ von Dietmar Schuth erscheinen, das auf 500 Seiten unter 1000 Stichworten Wissenswertes aus Kunst-, Kultur- und Naturgeschichte zu dieser besonderen Farbe zusammenträgt. Es wird auch die einzigartige Sammlung des Museums Blau dokumentieren, die der Autor in nunmehr 25 Jahren zusammengetragen hat. Das Museum Blau ist ein privates Museum und wird von dem gemeinnützigen Verein Blau e. V. getragen, dem man beitreten kann. Ausstellungsort und Öffnungszeiten: Museum Blau, Schwetzingen, Hebelstr. 2, April-Oktober. Sa, So und Feiertag 14-18 Uhr. Weitere Informationen im Internet unter museumblau.de, telefonisch (06202/70 35 870) oder per E-Mail an: museumblau@t-online.de. kaepp

Das Museum ist heute beheimatet in einem der ältesten Häuser der Stadt. Der Bau ist einstöckig mit einer sogenannten Kniestocketage, sprich einem niedrigeren, zweiten Stockwerk, und einem Gewölbekeller. 1841 nennt die erste Erwähnung, aber bei der Restaurierung wurde auf einem Balken die Zahl 1740 entdeckt. Das Haus stand lange Zeit leer und wurde in viel Eigenleistung und mit Hilfe von Spenden renoviert. Die Stadt Schwetzingen unterstützt das kleine Museum im Saisonbetrieb (April-Oktober) mit der Übernahme der laufenden Kosten.

Bei Dietmar Schuth, der aus einer Handwerkfamilie stammt, ist dann „die Kreativität ausgebrochen“, wie er heute sagt. Beginnend in Hof und Gärtchen stößt man auf unglaubliche Gebilde wie einen stark verkleinerten Nachbau des Ischtar-Tors aus Babylon – ja, enthält natürlich blaue Fliesen! – und zudem „den blauen Gartenzwerg von Otmar Hörl“, erzählt der begeisterte Betreiber. Es wachsen selbstverständlich nur blaue Blumen in den Beeten, von der Akelei zur Glockenblume bis hin zu Vergissmeinnicht.