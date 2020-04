Wollt ihr einen Maler in Verlegenheit bringen, fragt ihn einfach nach seiner Lieblingsfarbe. Nur eine einzige Farbe darf die Antwort sein, nicht mehrere, keine Farbenkombination, kein „ich weiß es nicht“.

Immer wieder habe ich diese Frage gestellt, und nie habe ich eine eindeutige Antwort bekommen… naja eigentlich nur einmal.

Der Maler war etwas älter und hatte graue Haare. Falten gingen durch sein Gesicht wie tiefe Landeswege, auf denen man jeden Tag läuft. Seine breite Nase war ein schlafender Alligator auf der Erde, und die großen Augenringe unter seinen Augen trugen in sich die Ruhe von zwei Teebeuteln im Winter. Meine Frage erwiderte er erstmal mit einem Lächeln, die jede Falte hochzog.

Dann sprach er: „Meine Lieblingsfarbe ist die Farbe der Hoffnung.“

Etwas verwirrt lachte ich. Ich muss gestehen, ich nahm seine Antwort am Anfang nicht ernst.

„Grün also“, sagte ich. Jede Farbe steht für etwas, heißt es; Weiß für Frieden, Schwarz für Trauer und…

„… nein, Sie verstehen es nicht. Hoffnung ist keine Farbe, die für jeden gleich aussieht. Es ist ähnlich wie mit farbenblinden Menschen; die Farbe, die wir für rot halten, die halten sie für braun. Und so sieht auch jeder Mensch Hoffnung als eine andere Farbe. Wie würden Sie die Farbe der Hoffnung beschreiben?“

„Grün“, wiederholte ich – weil mir nichts Besseres einfällt.

„Sie haben es immer noch nicht verstanden.“ Er kratzte sich nachdenklich den Kopf.

„Wie würden Sie die Farbe der Hoffnung beschreiben?“, fragte ich.

Und so fängt unsere Geschichte an.

Mir war schon von Anfang an klar, dass ich Malerin werden wollte. Als ich klein war, habe ich mit allem gemalt, was ich finden konnte: Karotten, Baum-Äste, Lippenstifte, Federn und natürlich auch meine eigenen Finger wurden zu meinen ersten Pinseln. Als ich sieben geworden bin, habe ich zum Geburtstag meine erste Schachtel Ölfarben geschenkt bekommen. Ich habe überall gemalt, wo ich Platz gefunden habe. Und so musste meine besorgte Mutter unsere weißen Wände mit Papierbogen tapezieren, sowie die alten Möbel und den Küchentisch.

Verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung für meinen Malwahnsinn, nahm sie mich auf eine Kunstausstellung des Malers Torres mit. Sie zeigte mit ihrem Finger auf ein Gemälde und sagte:

„Siehst du? Echte Maler malen nicht auf einem Regal oder auf dem Klodeckel. Echte Maler malen auf einer Leinwand.“

Ich war fasziniert. Vor jedem Bild blieb ich eine kleine Ewigkeit stehen und bat meine Mutter, mich hochzuheben, damit ich die Leinwand anfassen konnte. Sie hob mich hoch, aber nur, wenn ich versprach, das Gemälde nicht anzufassen. Das durfte man nicht, sagte sie.

Den ganzen Tag verbrachten wir bei der Ausstellung. Meine Mutter hatte sich längst auf eine Bank hingesetzt und las ein Buch, als der Maler kam und sich neben mich stellte. Ich bemerkte ihn erstmal nicht, so fasziniert war ich von seinem Gemälde.

„Gefällt dir das Bild?“, fragte er mich.

Ich erschrak.

„Nein“, antwortete ich, „also: ja. Das Bild gefällt mir, aber es macht mir Angst. Ich würde es nicht gerne in meinem Zimmer aufhängen. Ich meine, ich mag das Bild, ich kann nicht aufhören, es zu sehen… aber es macht mir Angst.“

„Das heißt, das Bild wäre besser, wenn man es in seinem Zimmer aufhängen könnte…“

„Ja!“, rief ich aus.

Er lachte.

„Weißt du, wer diese Bilder gemalt hat?“

Erst dann habe ich erfahren, dass er der Künstler war. Voller Aufregung sprang ich hin und her.

„Und wie hast du das gemacht?“, fragte ich und zeigte auf das Bild. „Ich habe diese Farbe noch nie gesehen.“

„Komm, ich will dir was zeigen“, sagte er mit einem Lächeln, und ich folgte ihm zum Keller.

Mein Mund öffnete sich voller Begeisterung. Da, im kleinen Zimmer, standen auf einem Tisch hunderte Gläser mit allen möglichen Farben, bekannte und unbekannte Farben, Farben, die man nur in Träumen sieht, Farben, die man vergisst, dass es sie gibt.

„Das Bild habe ich mit der Farbe der Angst gemalt“ – und als er dies erklärte, hob er ein Glas mit einer dunklen Farbe. „Ich habe aber auch mit der Farbe der Wut, des Mitleids und der Dankbarkeit für die Ausstellung gemalt.“

„Also, Sie haben hier alle Farben, die es gibt!“, schrie ich fasziniert und versuchte zu zählen, wie viele Gläser es gab.

„Fast“, antwortete der Maler. „Mir fehlt nur eine Farbe: die Farbe der Hoffnung. Ich habe viele Jahre lang danach erfolgslos gesucht. Ich suche immer noch danach, aber ich glaube nicht, dass ich sie finden werde.“

Seit dieser Ausstellung malte ich ausschließlich auf der Leinwand, aber erst nach einem Jahr traute sich meine Mutter, die Papierbögen wieder von den schützenswerten Oberflächen unseres Hauses zu entfernen. Ich besuchte jede Ausstellung des Malers Torres, und mit der Zeit entwickelte sich zwischen uns eine schöne Freundschaft. Wir malten stundenlang im Keller, und ab und zu durfte ich auch seine Farben benutzen. Über die Farbe der Hoffnung sagte er aber nichts mehr, obwohl ich ihn häufig danach fragte. Mich interessierte diese Farbe besonders. Wie würde sie aussehen? Welche Macht könnte ein solches Bild haben, das mit dieser Farbe gemalt wurde?

Als ich fünfzehn Jahre alt wurde, brachte er mir bei, meine eigenen Farben herzustellen.

„Es geht nicht so sehr um die Technik“, sagte er zu mir, „es geht um das Gefühl. Wenn du beim Mischen das Gefühl in dir trägst, dann kannst du die Farbe der Freude finden und wirst nicht bloßes Gelb herstellen.“

„Das ist aber Grün“, behauptete ich, als ich die Farbe musterte.

Obwohl es nicht so sehr um die Technik ging, war sie schwer zu meistern. Mehrere gescheiterte Versuche führten mich zur absoluten Frustration… und so entstand meine erste Farbe.

Mit achtzehn Jahren entschied ich mich dafür, den Keller zu verlassen. Die Farbe der Hoffnung war dort nicht zu finden, und so begann ich, im Freien zu malen. Ich wechselte jedes Mal den Ort und bekam allerlei Schönes zu sehen: Dämmerungslandschaften, spielende Kinder, verliebte Paare, schüchterne Blumen. Leinwände häuften sich in meinem Zimmer und, als Torres mal zu Besuch kam, bot er mir an, meine erste Ausstellung zu organisieren.

Plötzlich bekamen sein Gesicht, seine Kleidung, mein Zimmer, meine Wände und alle meine Gemälde die Farbe der Freude. Bisher hatte ich einzelne Bilder von meinen zusammen mit Torres’ Bildern ausgestellt, aber eine eigene Ausstellung von mir alleine?

Diese Ausstellung war einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Mein Lächeln blieb wie tätowiert auf mein Gesicht, die ganze Ausstellung über, und Glück strahlte aus meinen Poren. Ein Mädchen mit zu Boden gesenktem Kopf näherte sich mir.

„Bist du der Maler?“, fragte sie mit leiser Stimme.

„Ja“, antwortete ich stolz.

„Ich hoffe, ich kann eines Tages so glücklich sein wie du.“ Und als sie dies sagte, formte sie mit ihren Lippen ein leichtes Lächeln und hob den Kopf.

Ich glaubte, in ihrem Blick eine bisher unbekannte Farbe zu sehen und bat sie, fast verzweifelt, um Erlaubnis, sie zu malen. Ich erzählte ihr von meiner jahrelangen Suche und von meiner Vermutung. Sie fragte mich, wo ich schon gesucht hatte. Sie presste ihre Lippen zusammen, als ich davon erzählte.

„Du wirst dort keine Hoffnung finden, wo alles gut läuft, verstehst du? Es macht keinen Sinn, auf etwas zu hoffen, wenn man eh alles hat. Komm, ich will dir was zeigen“, sagte sie mit einem Lächeln.

Sie erklärte, dass in diesem Stadtviertel die Häuser so sonderbare Farben hatten, weil die Farbproduzenten den Bewohnern die Farben schenkten, die sie nicht verkaufen konnten. Sonst hätten sich die Bewohner es gar nicht leisten können, ihre Häuser neu zu streichen. Überall vor den Häusern hingen Seile mit alter Wäsche in blassen, abgewaschenen Farben. Auf der Straße aus Erde spielten Kinder mit schmutzigen Gesichtern und folgten einem Saftkarton, der die Rolle eines Balls erfüllte. Manche Häuser hatten keine Türen, sondern durchlöcherte Stücke Stoff, die wie Gardinen hingen.

Ich malte die Kinder, ich malte eine alte Frau, die auf einem schmutzigen Plastikstuhl saß, ich malte dünne, besitzerlose Hunde. Jeden Tag kam ich zum Stadtviertel zurück und unterhielt mich mit dessen Bewohnern. Ein kleines Mädchen, Sofia, wollte später Tänzerin werden und ihr Bruder, Pedro, Fußballspieler. Carlos sparte, um die Tür seiner Wohnung zu reparieren, und Sara nähte ihrer Tochter selbst ein Kleid für ihren Abschlussball. Die Hoffnung, die sie ausstrahlten, war ansteckend. Und eines Tages wurde ich so sehr davon erfüllt, dass ich zwei, drei, vier Gläser neuer Farbe füllen konnte.

Ich malte nicht mehr auf einer Leinwand: ich malte Parkbänke, Ampeln, Straßenbahnen, Bäume und alles, was man anfassen durfte. Ich malte die Tür des Kellers.

„Du hast es geschafft“, staunte Torres.

„Nein“, antwortete ich.

„Nicht ich alleine…“