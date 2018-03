Die Finalisten des 13. Jazzpreises stehen fest

Anzeige

Mannheim.Die Band Salomea um die Sängerin Rebekka Salomea, das Sextett des Kölner Gitarristen Sebastian Böhlen und das Quintett des Münchner Trompeters Vincent Eberle - das sind die drei Bands, die am 24. März in der Alten Feuerwache um den Neuen Deutschen Jazzpreis spielen werden. Das hat die Interessengemeinschaft IG Jazz Rhein-Neckar am Montagvormittag mitgeteilt. Der US-Trompeter Wallace Roney hat als Kurator die drei Gruppen ausgewählt. Roney wird am 23. März neben einer lokalen Projektband auftreten. Er musiziert seit er 16 Jahre alt ist, 1983 wurde Miles Davis zu Roneys Mentor und prägt somit seinen Musik-Stil.

Der mit 10 000 Euro dotierte und von der Agentur gestiftete Bandpreis ist die höchst-dozierte Auszeichnung für professionelle Jazz-Ensembles in Deutschland und der einzige Publikumspreis der deutschen Jazzszene. Das Publikum wird per Abstimmung die Sieger küren, ebenso wie den besten Solisten, der mit dem Solistenpreis (1000 Euro) dotiert ist.

2017 hat das Tamara Lukasheva Quartett den mit 10 000 Euro dotierten Bandpreis gewonnen. Nicolai Pfisterer gewann den Neuen Deutschen Kompositionspreis und Tamara Lukasheva den Solistenpreis.