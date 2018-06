Die Flüchtigkeit des Glücks

Anzeige

Als Kabarettistin sei sie andererseits Nutznießer des Systems, das zu kritisieren sie angehalten sei. Kurzum, „eine fatale Ausgangslage für einen beschwingten Abend“. Unterhaltsam aufrütteln könnte man das Motto ihres melancholisch angehauchten Programm nennen, dessen Überschrift lautet: „Wenn Du mich verlässt, komm’ ich mit“. Mit diesem Programm sahnte sie 2010 zum zweiten Mal den Deutschen Kleinkunstpreis ab; schon damals gemeinsam mit ihrem Bühnenpartner Ben Süverkrüp.

Gerne zitiert Tina Teubner den russischen Romanautor Leo Tolstoi, der die Wunde in einen offensichtlich nach wie vor aktuellen Widerspruch legt: „Alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst.“ Stellvertretend für die Männerwelt nimmt sich Teubner ihren Pianisten Ben vor, bekommt jedoch keine Antwort auf die Frage, wie er eigentlich seine sexuelle Unzufriedenheit kompensiere. Gleichwohl hakt sie nach und fragt ihn nach Ausfällen in seiner kindlichen Sprachentwicklung.

„Männer brauchen Grenzen“

Rasch ist sie bei der Kritik an den um sich greifenden Optimierungswahn und die schnelle Projizierung eigener Unzulänglichkeiten auf andere. Glasklar benennt Teubner das Problem der Männer, die so gestrickt sind, dass sie ihre Grenzen nur mit externer Hilfe erkennen. So ganz nebenbei wird später etwas Werbung für den von ihr geschriebenen Erziehungsratgeber „Männer brauchen Grenzen“ eingeflochten, in dem sie für ein partnerschaftliches Miteinander zwischen den Geschlechtern plädiert.

Scharfzüngig streut die Chansonette mit ihrem Klavierbegleiter immer wieder eigene Lieder ein, die den alltäglichen Wahnsinn beleuchten und zur Wachsamkeit aufrufen. Ihre kleinen Racker und der ständige Vergleich mit der Konkurrenz im Kindergarten beschäftigen viele Eltern: Emil will sich als Kleinkind einfach nicht drehen und bleibt in der Krabbelgruppe sitzen. Warum soll er Tempo vortäuschen, meint Teubner; schließlich wird er ein Mann. So nebenbei macht sie sich Gedanken, wann sich eigentlich eine Angela Merkel gedreht haben mag. „Ich kenne Menschen, die haben schon im Kreißsaal mit Fremdsprachen begonnen“, nimmt Teubner den Optimierungswahn aufs Korn.

Auch die Schule als eine die Phantasie erstickende Anstalt kommt nicht gut weg. Ein erfolgreicher Unternehmensberater-Schnösel könne wohl nicht der Wunschtraum von Eltern sein.

Überhaupt, ein optimiertes Leben gebe es nicht, allenfalls optimierte Körper. Zielscheibe ihres Spotts werden dann meditierende Manager, die „in Brioni-Anzügen auf Matten liegen und ihre Aufmerksamkeit in den großen Zeh richten.“

So manche Kuriositäten des Alltags zieht die Kabarettistin durch den Kakao, wobei es eher die Marmelade ist, die es ihr angetan hat. Mit selbstgemachter Marmelade in Gläschen mit Zierdeckchen werde man allerorten eingedeckt, worüber sich der Beschenkte gefälligst zu freuen hat. Begeistert wurde im Publikum das Medley von Ben Süverkrüp mit vielen Ohrwürmern von Bach bis ABBA aufgenommen.

Zum krönenden Abschluss verhalf die singende Säge, der Tina Teubner ein sphärisches Glissando zum gemeinsam gesungenen Schlaflied „Guten Abend, gute Nacht“ von Johannes Brahms entlockte. Felix Röttger

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018