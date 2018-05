Die Förderer

Anzeige

Er ist eine große Bürgerinitiative – nicht gegen, sondern für etwas, gegründet aus Liebe zur Kunst: Mit der Fertigstellung des Neubaus der Kunsthalle feiert der Förderkreis sein 40-jähriges Bestehen. Ein doppelter Grund zum Feiern also, zumal es im Neubau eigens eine „Terrasse der Freunde“ mit Blick auf den Wasserturm gibt.

Als der Förderkreis 1977 gegründet wird, will er genau das, was sich jetzt – vier Jahrzehnte später – erfüllt: eine ansehnliche, große Erweiterung der Kunsthalle. „Das ist ein Leuchtturmprojekt für Mannheim“, ist Verena Eisenlohr fest überzeugt. Im November 2016 übernahm die 47-jährige Rechtsanwältin den Vorsitz des Vereins, in dem sie vorher schon lange mitarbeitete. Zudem ist sie im Bundesverband der Fördervereine Deutscher Museen für bildende Kunst aktiv. „Da merke ich, dass man deutschlandweit total gespannt ist auf dieses neue Haus in Mannheim“, so Eisenlohr. Der Neubau werde „bundesweit beachtet“ und viele Besucher auch über die Region hinaus anziehen.

Kontakt Förderkreis für die Kunsthalle , Moltkestr. 9, 68165 Mannheim, Tel. 0621/293 - 6411, info@foerderkreis-kunsthalle-mannheim, www.foerderkreis-kunsthalle-mannheim.de

, Moltkestr. 9, 68165 Mannheim, Tel. 0621/293 - 6411, info@foerderkreis-kunsthalle-mannheim, www.foerderkreis-kunsthalle-mannheim.de Teil des Förderkreises sind die Initiative „Freunde der Kunst“ und die ARTgenossen (junge Leute zwischen 20 und 35 Jahren).

Kritik an dem Gebäude kann sie nicht verstehen. „Mir gefällt es“, betont Eisenlohr und ergänzt: „Wer mal drin war, ist sicher begeistert, es ist ein wunderbares Raumgefühl, gigantisch. Ich finde es wirklich super gelungen“, betont die Vorsitzende. Auch die „Schleierwirkung der Fassade“ lobt sie: „Die wirkt je nach Tageszeit anders, ich finde das gut – aber das ist wie jeder Neubau letztlich Geschmacksache.“