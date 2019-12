Die Frauen sichtbar machen

Eigentlich wollte Zora Brändle längst zurück sein, in der Schweiz. Von dort ist sie 2012 gekommen, um an der Popakademie in Mannheim Musikbusiness zu studieren. Doch inzwischen weiß sie: Sie bleibt – vorerst. „Das Sprichwort ,In Mannheim weint man zweimal, einmal, wenn man kommt, und einmal, wenn man geht’, hat sich bei mir bewahrheitet“, sagt die 28-Jährige. Sie sei dem Charme Mannheims erlegen. „Im Studium bin ich viel gependelt und danach viel beruflich unterwegs gewesen, irgendwann aber hatte ich das Gefühl des Heimkommens, wenn ich wieder hier war.“

Brändle hat gewissermaßen eine Blitzkarriere hingelegt. Schon zu Schulzeiten war die gebürtige Lenzburgerin im Musikgeschäft aktiv: Sie hatte ihre eigene Band, ein Singer-Songwriter-Duo, für das sie die Konzerte eigenständig gebucht und vor Ort dann organisiert hat. Sie war verantwortlich für ein Festival in der Nähe von Zürich, hat für die beim Schweizer Abitur obligatorische Abschlussarbeit ein Musical mit Freunden gemacht und bei Künstleragenturen in Bern Praktika absolviert.

Vorbild Schweden

2012 ergattert sie einen der raren Plätze an der Popakademie, drei Jahre später schließt sie das Studium mit einem Bachelor im Musikbusiness ab. Schon während sie studiert, arbeitet sie für Timo Kumpf vom Maifeld Derby. „Ich habe angefangen mit der Künstlerbetreuung und jedes Jahr etwas mehr Verantwortung übernommen.“ Am Ende hat sie die stellvertretende Leitung des Festivals inne.

Vor einem Jahr wechselt sie schließlich nach Heidelberg in die Halle 02, wo jährlich bis zu 300 Veranstaltungen von Ausstellungen über Konzerte bis hin zu Partys stattfinden. „Ich wollte neue Aufgabenfelder kennenlernen und mit geregelteren Arbeitszeiten mehr Ruhe in mein Leben bringen“, so Brändle, die weiß, dass Konzerte und Festivals ein Rund-um-die-Uhr-Job sind. Eine ihrer Hauptaufgaben in Heidelberg sind Nachhaltigkeitsfragen: Wie können Veranstaltungen klimaneutral organisiert werden? Letztlich verbindet Brändle damit zwei „Herzensangelegenheiten“, wie sie sagt: die Musik und den Umweltschutz. „Wenn ich damals nicht nach Mannheim an die Popakademie gegangen wäre, hätte ich in der Schweiz Umweltnaturwissenschaften studiert.“

Neben dem Umweltschutz im Job widmet sich die 28-Jährige einem Thema, das schon in ihrer Bachelorarbeit im Mittelpunkt stand: die Frauen in der Musikszene. Sie selbst habe sich nie benachteiligt gefühlt, betont Brändle. Trotzdem sieht sie in Sachen Geschlechtergerechtigkeit Nachholbedarf. „Mir wäre es auch lieber, wir bräuchten keine Quoten, aber ohne geht es offenbar auch nicht.“ In Schweden, das als Vorreiter der Gleichberechtigung gilt und wo Brändle ein Semester verbringt, lernt sie ein Mentorinnenprogramm kennen, das Frauen aus der Musikwissenschaft und Kulturbranche fördert. „Es wäre cool, so etwas auch in Deutschland zu gründen, dachte ich damals.“

Kaffee, Mann, Kinderwagen

2016 ist es so weit – zusammen mit ihrer Freundin Jaqueline Mellein, die das Programm bei das Haus in Ludwigshafen organisiert, hebt Brändle die Delta-Frauen aus der Taufe. „Wir dachten erst an ein loses Netzwerk vor allem von Musikerinnen aus der Region, und wir waren auch überhaupt nicht sicher, ob das auf Interesse stoßen würde.“ Doch das tut es. Schon zum ersten Treffen kommen 15 Interessierte. „Es sind viele Frauen in der Szene aktiv, aber eher im Hintergrund.“ Für Brändle geht es bei der Thematik deshalb vor allem um eines: das Sichtbarmachen von Frauen.

Inzwischen nehmen an den monatlichen Treffen Frauen aus der gesamten Künstler- und Kulturszene teil; sie reden dann über ungleiche Gehälter und fehlende weibliche Vorbilder, sie empfehlen sich weiter und wollen im kommenden Jahr einen stärkeren Austausch mit anderen bereits existierenden Frauennetzwerken, etwa den Music Women Baden-Württemberg oder den Digital Women Germany, anstoßen. Für ihre Rechte einzustehen, falle dabei nicht allen leicht: „Manche kamen und meinten, sie hätten keine Lust, über Feminismus zu sprechen, bei ihnen im Job sei alles ok.“ Einen Monat später sind sie wieder da und erzählen, dass es doch nicht so rosig aussieht und sie eigentlich dringend Gehaltsverhandlungen führen müssten.

Mehr Frauen in leitende Positionen zu bringen, ist für Brändle ein Ziel. Vor allem aber geht es ihr um Gleichberechtigung. „Wenn ich mir in Schweden morgens einen Kaffee geholt habe, habe ich viele Väter mit Kinderwagen gesehen.“ Es ist ein Bild, das sie zunächst irritiert. „Weil ich das von daheim so nicht kannte.“

Für sie selbst sei das Entweder-Oder, entweder Karriere oder Familie und Kinder, allerdings nie eine Frage gewesen – weil ihre Eltern ihr vorgelebt hätten, dass beides geht. „Meine Mutter und mein Vater haben sich alles 50/50 geteilt.“ Im persönlichen und beruflichen Umfeld seien sie da aber die Einzigen gewesen. „Wir brauchen also noch ein bisschen.“

