Die fremdbestimmte Frau

Ist das nun ein politischer Abend, einer mit sozialer Brisanz, in der die Rolle der Frau mit ihrer mangelnden Gleichberechtigung und Selbstbestimmtheit thematisiert wird? Gestern, heute und morgen? Ist das ein Abend über uns, unsere Gesellschaft und das, was aus ihr werden soll, ein Abend über künftige Rollenbilder, der uns dabei ertappt, wie wir immer noch klebrig in längst zu überholenden

...