Die ganze Breite des Barock

Das Schwetzinger Rokokotheater ist ein zentraler Ort des Festivals. © Merdes

Von 30. November bis 26. Januar veranstaltet das Theater und Orchester Heidelberg erneut sein Barock-Fest „Winter in Schwetzingen“. Das Programm haben die Verantwortlichen – Intendant Holger Schultze, die neue Operndirektion Ulrike Schumann und Thomas Böckstiegel, der Dirigent und Musikalische Leiter Davide Perniceni sowie die Opernregisseurin Yona Kim – gestern in Heidelberg vorgestellt.

Zur Eröffnung des Festivals am 30. November wird im Rokokotheater in Schwetzingen die Oper „La Verità In Cimento“ von Antonio Vivaldi aufgeführt. Die Musikalische Leitung liegt bei Davide Perniceni, die Regie bei der auch international gefragten Regisseurin Yona Kim. Antonio Vivaldis Familientragödie entstand im Jahr 1720 und gilt als ein Höhepunkt seines heute fast vergessenen Opernschaffens.

Zusatzkonzert am 26. Dezember

Am 8. Dezember ist der Bachchor ebenfalls mit Werken von Vivaldi sowie von Johann Sebastian Bach in der Peterskirche in Heidelberg zu erleben. Auch das Weihnachtskonzert steht im Zeichen Vivaldis. Ein Doppelkonzert für zwei Violinen und Streichorchester wird dabei am 21. und 22. Dezember neben Werken von Georg Philipp Telemann und anderen Zeitgenossen im Schwetzinger Rokokotheater aufgeführt. Wegen der großen Nachfrage hat sich die Theaterleitung bereits jetzt entschieden, zusätzlich ein weiteres Konzert am 26. Dezember im Heidelberger Marguerre-Saal vom Philharmonischen Barock Orchester unter der Leitung von Thierry Stöckel zu präsentieren.

Preisträger spielen zum Schluss

Auch die Lautten Compagney Berlin unter der Leitung von Wolfgang Katschner ist wieder mit von der Partie. Der TV-Schauspieler Gustav Peter Wöhler und die Sopranistin Susanne Ellen Kirchesch schlüpfen in der von dem Ensemble musikalisch gestalteten Produktion „Gefährliche Briefschaften“ in die Rollen der Liebenden (am 28. Dezember). Mit Leichtigkeit und Komik, so die Programmverantwortlichen, nehme das Ensemble Soqquardo Italiano sowie der Sänger und Tänzer Vincenzo Capezutto in „Who’s afraid of baroque“ das Publikum mit auf eine Reise durch die italienische Barockmusik des 17. Jahrhunderts (am 18. Januar). Das Preisträgerkonzert der Austria Barock Akademie beendet das Festival dann am 26. Januar in der Schlosskapelle in Schwetzingen. tog

Info: Info und Karten unter www. winter-in-schwetzingen.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018