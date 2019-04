Die Gestaltung spiegelt die Welt

Schlicht „Streifen“ heißt diese Arbeit von Heimo Zobernig. © Zobernig

Ein Streifenbild mit dem schönen Titel „Goethe“ von 1998 hat der Förderkreis des Wilhelm-Hack-Museums kürzlich vom österreichischen Künstler Heimo Zobernig angekauft. Es fügt sich fein ein in den abstrakt-konkreten Grundtenor des Hauses – und bildet jetzt dort den Ausgangspunkt einer stimmigen kleinen Ausstellung von Zobernigs künstlerischem Werk auf Papier.

Druckgrafiken, Künstlerbücher, Einladungskarten, Ausstellungsplakate, aber auch ein Video stellen das Œuvre des Künstlers vor, der ein rechter Tausendsassa ist: Ob Malerei, Plastik, Performance, Videokunst, skulpturales Gestalten oder gar architektonische Transformation – wie bei seinem bislang größten Auftrag, der Gestaltung des österreichischen Pavillons auf der Biennale von Venedig 2015 –, immer wieder überrascht der Künstler auch durch seinen ironischen Blick auf die Welt.

1958 in Kärnten geboren, studierte er an der Akademie der bildenden Künste und an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Nach internationalen Erfolgen und Professuren etwa an der Städelschule Frankfurt (1999) lehrt er seit 2000 an der Akademie in Wien. Heimo Zobernig war auch auf der Documenta (1992 und 1997) in Kassel präsent.

Bezug zur Farbfeldmalerei

Das erwähnte Bild „Goethe“ zeigt in sechs hochrechteckigen Balken seine eigene Farbenlehre aus 15 Primärfarben, die aber subjektiv angeordnet sind. Sprich der Künstler kennt alle Farbenlehren und verfährt nach seiner eigenen. Die Arbeiten auf Papier wiederum machen seine Grundprinzipien deutlich ablesbar und bleiben dennoch erst verständlich, wenn man weiß, dass er etwa auf die Farbfeldmalerei Bezug nimmt oder bei einem Plakat auf ein Zitat von Gustave Flaubert, das die einzelnen Brauntöne aufzählt.

Seit seinem ersten selbst gestalteten Katalog verwendet Zobernig Prinzipien, die er immer wiederholt: Es gibt keine Hierarchie in der Textform, alles ist gleich wichtig, zudem wechselte er auf seinen typografischen Experimenten gerne vom Inneren eines Buches zum Außeneinband – das Impressum kann auch als Erstes auf dem Bucheinband stehen.

Er setzt sich kritisch und ironisch mit Regelsystemen auseinander, das zieht sich durchs Werk. So auch mit den „Texten zur Kunst“, einer Zeitschrift für junge Kunst, die seit 1990 erscheint. Mehrfach äußert sich Zobernig ironisch zum Titel, etwa bei einem Plakat zu einer Ausstellung, die er „Kunst und Text“ nannte (im Bonner Kunstverein 1998). Oder er nimmt den Titel „77“ einer Schau in einer Wiener Galerie 2007, der das Jahr benennt, seit dem Ikea in Österreich präsent ist (1977), und bearbeitet das Ausstellungsplakat großartig und geometrisch in Blau und Gelb, den Farben des Möbelhauses.

