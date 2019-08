Die Hauptsache wird letztlich zur Nebensache

„S’Konfirmandefescht“: 1976 unter dem Titel „Schweig, Bub!“ in den Nürnberger Kammerspielen uraufgeführt, stand das Volksstück des damals 31-jährigen Fitzgerald Kusz, der nach einem Germanistik- und Anglistik-Studium in Erlangen bis 1982 als Lehrer arbeitete, über 30 Jahre lang in diesem Theater auf dem Spielplan. Zwischenzeitlich in mehrere Dialekte übertragen, zeigten nun die Freilichtspiele Neuenstadt das Erfolgsstück unter dem Titel „S’Konfirmandefescht“, in der Bearbeitung von Eberhard Birn, der sich des Dialekts des an der Grenze zwischen dem schwäbischen und fränkischen Sprachraum liegenden Orts bedient und dazu auch Regie führt.

Der Ort der Handlung ist die sogenannte gute Stube einer Kleinbürgerfamilie, die Zeit ist das Fest der Konfirmation des Sprösslings Fritz. Wie es sich gehört, hat Brigitte Klein-Wallnereine lange, mit weißen Tischtüchern bedeckte Tafel aufgebaut und davor im Freien mit Wachstüchern bedeckte Tische, an denen Vater, Mutter, Onkel, Tante und Verwandte Platz finden, nicht zu vergessen, der Konfirmand in der Mitte, wenn auch nicht als Mittel-, sondern mehr als Ausgangspunkt des Geschehens.

Denn wie schon der Originaltitel sagt, hat der Junge nichts zu sagen. Umso mehr zu reden, wenn auch nichts zu sagen, haben dagegen die Erwachsenen.

Kritisches Volkstheaterstück

Und das ist dann der Inhalt dieses durchaus kritischen Volkstheaterstücks, das Geschwätz der Festgäste über alles Mögliche und Unmögliche, nur nicht über Sinn und Zweck der Konfirmation. So wird letztlich die Hauptsache zur Nebensache.

Rund eineinhalb Stunden lang wird getafelt. Es gibt Flädlessuppe, über deren Qualität zum Schluss noch gestritten wird, Braten, Spätzle mit Soße, Kaffee, Kuchen und Torte, später noch Würstle, Kartoffelsalat und Käse. Dazu selbstverständlich viel zum Trinken, Bier, Wein und vor allem Schnaps, um die Zungen zu lösen und um so richtig in Fahrt zu kommen.

Der Pfarrer wird erwartet, lässt sich aber nicht blicken, und so muss man sich nicht zusammenreißen, sondern kann sich so geben, wie man ist und „die Sau rauslassen“. Es wird über Essen Trinken und Sex geredet, über Gesundheit und Krankheit, über das Alter und die Jugend von gestern und heute, über Politik, und es wird auch gestritten. Höhepunkt in dieser Hinsicht ist der Streit zwischen den Eltern des Konfirmanden, dem die Versöhnung einen Stock höher im Schlafzimmer auf dem Fuße folgt.

Am Ende sind die meisten noch Anwesenden betrunken, während der Konfirmand schon im Bett liegt und schweigt.

Das Ganze ist eine gelungene, differenzierte Milieu- und Charakterstudie des inzwischen als „fränkischer Dialektklassiker“ apostrophierten Autors, dem dieses nicht nur typisch fränkische Theaterstück Ehre und Ruhm eingebracht hat. Nicht zuletzt lebt „Schweig, Bub!“ aber von den in den verschiedenen Dialekten unterschiedlichen Redewendungen und Sprüchen mit Wiedererkennungseffekt bei den Theaterbesuchern – so auch bei den Freilichtspielen Neuenstadt. Dafür ist der Bearbeiter und einfallsreiche Regisseur Eberhard Birn in beiden Funktionen gleichermaßen verantwortlich und für seine publikumswirksame Arbeit zu beglückwünschen.

Während sich Laurin Härterich als Konfirmand mit seiner mehr passiven Rolle zufrieden geben musste, konnten die anderen aktiv tätig werden und zu ihrer eigenen Freude und zum Vergnügen der Besucher aus sich herausgehen. Jennifer Haas war die das große Wort führende, sich nie die Butter vom Brot nehmen lassende Tante Anna.

Als ihr Ehemann, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hat, setzte Wolfgang Apfelbach in der Rolle des Onkels Willi bauernschlaue, knitz-komische Akzente. Mit betont schriller Stimme gab Corina Deininger der Mutter Gretl Profil. Eher ruhig, dann aber explodierte Lars Tönnies als Vater Karl plötzlich. Vornehm tuend, um eine schriftdeutsche Diktion bemüht, skizzierte Johanna Effenberger die Gerda.

Unter ihrem Pantoffel stehend hatte Benjamin Ehnle als ihr Mann Manfred nicht viel zu melden. Die zu den Rollen passenden Kostüme stammten von Katharina Flubacher, die für die attraktiv-damenhafte, von ihrem Mann hintergangene Hannelore der Sabine Englert ein Modellkleid in Rot schuf, das dieser, aber nicht nur, bei der Suche nach einem neuen Liebhaber gewiss zustattenkam.

