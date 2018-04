Die Herzen der Zuhörer schnell erobert

Anzeige

Mit der Bratsche ist es ja so eine Sache: Größer und schwerer, eine Quinte tiefer gestimmt als die Violine, dunkler im Klang, auch weniger beweglich und wandlungsfähig, andererseits viel kleiner und entsprechend weniger voluminös klingend als das Violoncello nimmt sie eine eigentümliche Zwitterstellung ein, was dazu geführt hat, dass zunächst (im 18. Jahrhundert) fast nur als Füllstimme eingesetzt wurde und erst in der Wiener Klassik allmählich zu eigenständigen Würden kam. Zunächst als wichtige Stimme im Streichquartett, dann auch solistisch, wenn auch ihre endgültige Emanzipation sich eigentlich erst in der klassischen Moderne (Hindemith, Bartok und andere) des vergangenen Jahrhunderts vollzog.

Eine ganz eigenartige Schönheit

Spiegelt sich nun dieses etwas beschattete „Mauerblümchendasein“ auch im eigenartigen Klang des Instruments wider? Manchmal könnte man auf diesen Gedanken kommen: Er ist kräftig und sonor, doch fehlt ihm völlig die alles überstrahlende Dominanz der Violine, ihre triumphierende Leichtigkeit. Stattdessen klingt die Bratschenstimme immer ein wenig betrübt, introvertiert, fast gehemmt, und wenn sie sich einmal eloquent Gehör verschafft, so ist immer etwas von Klage und leisem Vorwurf darin. Dann gibt es auch wieder Parallelen zum machtvollen und gewichtigen Cello – vor allem in ihren tiefen Lagen glaubt man zuweilen eine Menschenstimme zu hören . . .

Es ist eine ganz eigenartige Schönheit, die sich erst bei längerem Hören erschließt, und das Duo Guez-Aner tat im Programm das Seine, um die erstaunlich vielen Farben und Facetten des Bratschenklangs zu demonstrieren, etwa in seiner Version von Schuberts beliebter „Arpeggione“-Sonate, die heute ansonsten meist von einem Cellisten gespielt wird, während das ihr ursprünglich zugedachte Instrument, eine Art von 1823 erfundener, sechssaitiger Kniegeigen-Gitarre, mit dem Bogen zu spielen, die sich allerdings nicht durchgesetzt hat und ohne Schuberts anmutiges Werk wohl in Vergessenheit geraten wäre.

Die eigenartig dunkel-spröde und dabei warme Kantabilität und die (wenn auch mit der Violine nicht vergleichbare) beachtlichen virtuosen Möglichkeiten der Bratsche kamen hier wunderschön zu Geltung und auf etwas andere, noch mehr den romantischen Klangcharakter herausstellende Weise in den vier 1853 entstandenen vier „Märchenbildern“ von Robert Schumann, die wie geschaffen sind für die idyllisch-gemütvollen, erdig-bodenständigen und feierlich beschwörenden, erzählenden Ausdruckswerte und den eigenständigen Ton dieses Instruments.

Anrührend wehmütig

Den wohl interessantesten Teil dieses Konzerts bildeten jedoch – gleich zu Anfang – die Versionen von zehn Liedbeispielen aus Schumanns berühmtem Zyklus „Dichterliebe“: Die menschliche Singstimme wird hier durch die der Bratsche ersetzt, und das klingt als „Experiment“ (so der Interpret in seiner fast entschuldigenden Einführung) ganz merkwürdig: Rein künstlerisch vielleicht nicht völlig überzeugend, weil das Spiel in seinen technischen und Möglichkeiten so sehr eingeschränkt ist, und dabei anrührend wehmütig, sehr romantisch, oft auch episch humorvoll (zum Beispiel „Im Rhein im heiligen Strome“ und anderen) und oft an die Ähnlichkeit des Bratschenklangs zu dem der menschlichen Stimme erinnernd.

Last but not least kam an diesem Abend – als Kontrast – auch noch die Violine zu ihrem Recht, die Nimrod Guez mit souveräner Brillanz ebenso ans Herz gewachsen ist in Form von Robert Schumanns zu Unrecht wenig gespielter, allerdings auch nicht so leicht zugänglicher, dreisätziger Sonate a-moll op.105. Und schließlich muss man auch noch ein Wort über seinen Begleiter Jonathan Aner verlieren, einen erzmusikalischen, vor Temperament sprühenden Kobold voll zupackender Energetik und intellektueller Kontrolliertheit, die der flackernden Unruhe des „leidenschaftlich“ überschriebenen ersten Satzes ebenso gerecht wurde wie den launischen Capricen des Allegretto und der nervösen, jagenden Hektik des Finales.

Nach dem herzlichen, lang anhaltenden Beifall im „Roten Saal“ kehrte in einer Zugabe von Guez/Aner die Bratsche zurück, nochmals in einer Liedbearbeitung, dem leise schauerlichen „Nachtstück“ von Franz Schubert.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018