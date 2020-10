Die Hits zum BER-Desaster

Eigentlich ist er ja nicht mehr lustig, dieser Katastrophenfilm mit Überlänge namens „Bau des Großflughafens Berlin Brandenburg“. Kurz BER. skandalträchtig lang die Bauzeit: 738 Wochen. Das heißt: Wenn jetzt wirklich am 31. Oktober eröffnet werden kann und nicht noch irgendwo eine Schuhputzmaschine klemmt. Aber auch diese Pointe hat bestimmt schon mal jemand gedroschen. Dem Musikstreaming-Dienst Spotify fiel zum Dauerbrenner BER jetzt noch mal etwas Neues ein: die Playlist „BER Throwback” (zu Deutsch: Rückschlag). Das soll eine musikalische Reise mit ausgewählten Nummer-1-Hits aus den mehr als 14 Jahren Bauzeit sein, die nun wirklich reich an Rückschlägen war. Aber auch an Nummer-eins-Hits. Seit September 2006 verzeichnen die GfK-Charts hierzulande 226.

Aus denen bastelt der Streaming-Kurator (neudeutsch: Playlist Plucker) 136 Minuten zusammen, bei denen es mehr um sprechende Songtitel als um tausendprozentige musikalische Feinabstimmung geht. Das beginnt verträumt-euphorisch mit „Over The Rainbow” (2010) von Israel Iz Kamakawiwo’ole, wenn „Das Beste“ von Silbermond aus dem Jahr 2006 ertönt, wird klar, wie lange das Elend wirklich dauert.

Für die wenigen Hoffnungsphasen zwischendurch werden Lieder wie Loreens „Euphoria“ (2012) eingespeist. Ansonsten ist natürlich vor allem „Patience“ (Take That, 2006) angesagt – Geduld. Auch wenn es manchmal schon knapp zu werden schien, wozu „Too Close“ von Alex Clare aus 2012 wunderbar passt – dem Jahr, in dem der BER ursprünglich mal eröffnet werden sollte. Am passendsten von 36 Kandidaten: „Kein Plan“ (2019) von Loredana und „Wieso tust Du dir das an” (2019) von Apache 207. Bleibt zu hoffen, dass The Weekend mit dem aktuellen „Blinding Lights“ nicht zu hoch fliegt und ab 31. Oktober in Schönefeld wirklich die Lichter angehen. Jörg-Peter Klotz

