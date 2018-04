Die Jüngsten siegen bei der «Geigen-Olympiade»

Anzeige

Genf (dpa) - Mit virtuosem Geigenspiel haben die jüngsten Teilnehmer des renommierten Menuhin-Wettbewerbs die Konkurrenz in den Schatten gestellt. Christian Li (10) aus Australien und Chloe Chua (11) aus Singapur gewannen am Freitagabend in Genf gemeinsam den ersten Preis im Junior-Finale für Talente bis 16 Jahre.

Bis in die letzte Runde hatte es auch die zwölfjährige Clara Shen aus München geschafft. Sie kam auf Platz vier. In der Alterskategorie bis 22 Jahre gewann am Samstag die Armenierin Diana Adamyan (18). Viele frühere Gewinner des Wettbewerbs haben Karriere gemacht, etwa Julia Fischer und Daishin Kashimoto, 1. Konzertmeister der Berliner Philharmoniker.

Das Publikum im vollen Konzertsaal Victoria Hall haben Li und Chua schon auf ihrer Seite, bevor sie überhaupt den Bogen ansetzten: als die Kleinen auf die Bühne kommen, geht ein entzücktes Raunen durch die Reihen. Li spielt den Sommer aus Vivaldi's «Vier Jahreszeiten». Als er sich an Ende umdreht und das Orchester wie ein routinierter Maestro mit einer Handgeste zum Aufstehen auffordert, tobt der Saal.