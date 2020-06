Die Jugend wird verschuldet

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

ein Konjunkturpaket ist auf dem Weg, um die große Wirtschaftskrise durch Corona abzudämpfen. Jeder Normalbürger wird sich die Frage stellen: „Was bringt das mir persönlich?“ Den meisten bringt es 3% weniger Mehrwertsteuer, also ran an den Konsum, rein in die Elektrofachgeschäfte oder wie? Ein Hilfspaket, das vor allem hilft, wenn man kaufen kann, ist ein schwieriger Helfer. Ein solches Hilfspaket funktioniert wie Werbung in Drogeriemärkten, wenn auf Shampoo-Flaschen steht: 20% gratis. Wären sie gratis, müsste ich die 20% abknicken und mit aus dem Laden nehmen dürfen, ohne dass es Diebstahl wäre. Es gibt nichts umsonst, sorry.



> Antworten - Ihre Meinung: E-Mail an Jagoda Marinic

Die Bürger sollen jetzt mit ihrem Steuerersparten für den Kapitalismus da sein, da er ja für die Bürger da ist. Doch wo landet das Geld? Wen rettet es wirklich und wen nicht? Wie kann eine besonders vulnerable Gruppe, die Solo-Selbständigen, vergessen werden? Sicher, das Konjunkturpaket ist ein wichtiges Signal, niemand will eine Rezession. Das größte Problem dabei ist: Dieses Signal setzt sich massiv auf die Schultern der nächsten Generationen. Langsam frage ich mich, wie diese nächsten Generationen – vermutlich fangen sie mit meiner Generation an – diese Bürden noch schultern sollen. Die Menschheit rennt gegen die Klimakatastrophe an und keiner hört mehr hin, obwohl es das wichtigste Anliegen der Jugend ist. Stattdessen schrammt das Konjunkturpaket nur knapp daran vorbei, Opfer der Autolobby zu werden, womit die Schulden auf den Schultern der Jungen gemacht worden wären, deren Zukunft dadurch verpestet wird.

Ständig wird den Verschwörungsmystikern das Mikro vorgehalten, aber was denken die Jungen über die Verschuldungen und die Tatsache, dass ihr Hauptanliegen, das Klima zu retten, derzeit so in den Hintergrund getreten ist? Auch bei diesem Konjunkturpaket. Wenn Robert Habeck jetzt fordert, schon Sechzehnjährigen das Wahlrecht zu geben, so ist das nur konsequent: Die Boomer-Generation macht derzeit Politik. Sie legt die Schienen, auf denen die Strukturen von morgen das Leben der nächsten Generationen prägen werden.

Es geht längst nicht mehr um "Unseren Kindern wird es künftig nicht besser gehen als uns". Der Status Quo kann nicht annähernd gehalten werden. Es geht inzwischen um die Frage: Wie viel schlechter wird es ihnen gehen? Wird dieser Planet überhaupt noch bewohnbar sein? Auch die EU setzt in Zeiten der Krise auf einen Marshallplan, dessen Kosten die nächsten Generationen tragen werden. „No taxation without representation“ sollten die Jungen jetzt rufen. Wer Schulden macht, die andere abzahlen, sollte diese anderen mitreden lassen. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

Das Tagebuch als Podcast bei Spotify und Deezer

Das Corona-Tagebuch von Jagoda Marinic finden Sie ab jetzt auch auf den Streaming-Portalen Spotify und Deezer. Bei beiden Diensten ist eine Registrierung erforderlich.