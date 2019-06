Die Kinder spielen auf Ruinen

Es gibt kluge Formeln, die auch zu Floskeln werden können. Eine davon ist das berühmte „Ich kenne keine E- oder U-Musik, ich kenne nur gute Musik“. Das mag so sein, es passt aber nur, wenn sie auch gut serviert wird. Und da gibt es beim Auftritt der Deutschen Staatsphilharmonie mit dem Capitol-Ensemble doch kleinere Abstriche in der B-Note. Denn Hand aufs Ohr: Manchmal schlägt der Rock-Beat ins Lärmige um, und der Kopfsatz von Beethovens Fünfter („so schlägt das Schicksal an die Pforte“) muss nicht unbedingt so abgehackt klingen. Er gibt mehr her als eine knallig-absteigende Terz. Allerdings geht sicher auch einiges aufs Konto der Tontechnik.

„Hinterm Horizont“ heißt das Projekt, das Zeitgeschichte 30 Jahre nach dem Mauerfall in Bildern und illustrativ aufgemotzter Musik verbindet. Wir sehen den Bruderkuss von Breschnew und Honecker, spielende Kinder im Trümmerfeld Berlins, die Mauer in Variationen und deren Fall und so weiter.

Geistvolle Moderation vermisst

30 Jahre ist das jetzt her, Grund genug daran zu erinnern und Befindlichkeiten hinter dem äußeren Klischee von der vereinigten Glückseligkeit zu erspüren. Dirigent Ernst Theis, ein Mann mit unzweifelhaften Meriten in seiner musikalischen Gesamtschau, und Regisseur Georg Veit setzen das gekonnt und plakativ in Szene, womit sie einen weiten Bogen von Lili Marleen bis Xavier Naidoo, von verpopt-grellem Beethoven bis Bernstein, von Hanns Eislers kleiner Sinfonie bis Nina Hagens „Ich glotz’ TV“ spannen.

Daraus entwickelt sich ein musikalisch-optischer Bilderbogen, zuweilen leicht schematisch – eine geistvoll-satirische Moderation wäre vielleicht gut gewesen. Doch erlaubt ist, was gefällt, und gefallen hat‘s dem Publikum bis hin zu „standing Mitklatschen“.

Die agil-konzentrierte Staatsphilharmonie, die Song-Röhren Marion La Marché, Katja Friedenberg, Sascha Kleinophorst und Daniel Würfel sowie die Instrumentalisten der Pop-Akademie mischten die Musik kräftig auf. Doch ganz ehrlich: Der Konstantin-Wecker-Song „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“ klingt mit dem Barden am Klavier einfach besser als mit aufgefüttertem Orchestersound. So bleiben zwiespältige Gefühle: Ob denn kurz vor Pfingsten der heilige musikalische Geist ausgegossen wurde?

