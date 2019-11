Die kleinen Revolten des Alltags

Leben wir richtig? Schwer zu sagen. Schließlich denkt man bei dieser Frage nicht nur an den Klimawandel, sondern auch an die zahlreichen sozialen Brennpunkte in einer Welt, die uns eigentlich Tag für Tag genügend Gründe bietet, das eigene Leben zu ändern. Wir kennen die Gefahren, verdrängen und verschieben sie aber, weil es uns schwerfällt, auf liebgewordene Gewohnheiten zu verzichten. Dabei

...