Die Königin der Instrumente

Die Steinmeyer-Orgel in der Mannheimer Christuskirche. © Kantorat Christuskirche

So sehr die Orgel die Liturgie noch immer beherrscht, als so isoliert wird diese Ausnahmestellung häufig empfunden. Der Orgeltag, der deutschlandweit begangen wird, will aber nicht nur die Distanz zwischen der Königin der Instrumente und dem geneigten Publikum abbauen. Er versteht sich auch als ökumenisches Ereignis. In Mannheim und seinen Stadtteilen hat er Menschen in kleineren und größeren Kirchen versammelt, die dem gottesdienstlichen Geschehen eher fernstehen.

Landeskantor Johannes Michel sieht in der mehrtägigen Veranstaltungsreihe die Chance, den strengen liturgischen Charakter der Orgel zugunsten ihres Unterhaltungswertes aufzuweichen. Und auch einmal kleinere Instrumente in den Vordergrund zu rücken wie die eine oder andere Truhenorgel.

Auf derlei bescheidene Maßstäbe lassen sich die Verhältnisse in der Mannheimer Christuskirche zwar kaum reduzieren. Auf der monumentalen Steinmeyer-Orgel bot Michel dennoch ein Konzertrepertoire, das von den schier ausufernden Klangpotenzialen eher zurückhaltend Gebrauch machte. Musik jener Zeit nämlich, die teilweise noch dem Barock verpflichtet ist, aber bereits die romantische Entwicklung antizipiert.

Komponisten wie Carl Philipp Emanuel Bach, Justin Heinrich Knecht oder Wolfgang Amadeus Mozart stehen für einen galanten Stil, der auf der Orgel vor allem in den eher kammermusikalischen Registern und den vorzugsweise mit Flöten und Oboe besetzten Solostimmen seinen Reiz entfaltet. Christian Heinrich Rinck darf sich hierbei als Zeitgenosse Beethovens mit einer deutlich komplexeren Faktur empfehlen.

Virtuose Ausdrucksmöglichkeiten

Auch im anschließenden Seminar verdeutlicht Johannes Michel die Merkmale jener „Zwischenepoche“: den Abschied vom kontrapunktischen zum homophonen Stil, der durchaus beachtliche Resultate hervorgebracht hat, auch wenn die Namen ihrer Komponisten wie Christlieb Sigmund Binder oder Ritter Sigismund von Neukomm nur einem kleinen Kreis von Orgelenthusiasten vertraut sein dürften.

Christuskirchen-Kantor Carmenio Ferrulli hat den Orgeltag mit Werken von Johann Kuhnau und Johann Sebastian Bach sowie einer teilweise eigenen Adaption von Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ für die Orgel beschlossen. Ein fulminantes Finale, mit dem der Organist seine virtuosen Ausdrucksmöglichkeiten und das Pfeifeninstrument seine orchestralen Eigenschaften ausspielen konnten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019