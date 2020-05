Die Krise in Zahlen

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

wir sind beim fünfzigsten Tagebucheintrag und weil das eine schöne runde Zahl ist, möchte ich heute über Zahlen schreiben. Zahlen, die vielleicht einen anderen Blick auf die Pandemie und die gesellschaftlichen Entwicklungen werfen: 10-80-10. Diese Zahlenkombination findet man häufig im Bereich des Managements. Doch sie wird auch im Bereich der Katastrophenstudien verwendet. Es ist ein Modell, mit dem man unterschiedliche Dynamiken in Krisenzeiten erklären kann.

Nach diesem 10-80-10 Modell reagieren Menschen auf Krisen in diesen drei Gruppen. Die ersten 10 Prozent werden „Survivors“ genannt, die Überlebenskünstler. Sie passen sich schnell an die Krise an, managen sich und oft wichtige Bereiche der Gesellschaft. Die 80 Prozent nennt man die „Desorientierten“. Sie versuchen, sich gut zurechtzufinden, warten aber auf Anordnungen und Orientierung, am besten von den ersten 10 Prozent. Schließlich das letzte Zehntel: „Die Verdammten“, klingt hart, aber so werden sie in der US-Forschung genannt. Es sind jene, die sich angesichts einer Katastrophe, selbstschädigend verhalten, Anordnungen ignorieren bis hin zu Selbstverletzungen.

Die Katastrophenforschung hat uns derzeit viel zu sagen, wird jedoch zu wenig befragt. Die US-Soziologin Sarah E. DeYoung vergleicht Corona-Impfgegner mit Menschen, die bei Hurrikan-Warnungen zu lange brauchen, um diese ernst zu nehmen und so ihr Leben riskieren. Das Phänomen nennt sich „Blue skies warning“ - 10 Prozent glauben nicht an einen Sturm, solange der Himmel blau ist. Aktuelle Studien zeigen: Die grundsätzliche Impfbereitschaft ist gestiegen, weil Covid-19 die Sinnhaftigkeit von Impfungen verdeutlicht. Doch solange der Himmel blau ist und wenige sterben, mobilisieren Impfgegner in den sozialen Medien oder auf Demos und erhalten so mehr Aufmerksamkeit.

Katastrophenstudien bringen viele überdrehte Debatten zurück auf den Boden. Die Menschheit hat schon vieles gesehen und auch eine Pandemie ist nichts Unvergleichbares. Es wird, solange das alles dauert, 10 Prozent geben, die es statistisch nicht schaffen werden, „gut“ durch diese Katastrophe zu kommen. Das wären in Deutschland acht Millionen Menschen. Vielleicht sollte man einen Plan schmieden, wie mit ihnen umzugehen ist. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

