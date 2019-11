Die Kunst der Fusion

Sie waren gekommen, um sich zu beschweren über den Staub im Jazz, den sie wegwischen wollten. So hat es Initiator und Drummer Christian Huber etwa vor drei Jahren im Interview gesagt. Und so klang es auch. Orkanartige Böen. Gewitter. Sturm. Klar, das haben andere lange vor dem Black Project getan. Return to Forever. Mahavishnu. Larry Coryell. Randy Brecker. Tony Williams. Billy Cobham. Auch Miles Davis himself.

Im 21. Jahrhundert klingt die Fusion von Rock und Jazz noch mal anders, wie das am Freitag erscheinende „Studiokonzert“ beweist. Allein die E-Gitarren von Jörg Teichert und Jo Ambros sind unreiner, enthalten Noise-Spuren. Hier spielt ein exzellentes Sextett um Huber und Bassist Matthias Debus. Und meist klingt das neue Material sphärischer, melodiöser, menschlicher und wohliger als das Debüt, vor allem wenn Johannes Stanges Trompete/Flügelhorn einsetzt. Allein in „Prayer“ entwickeln Black Project fast Westernqualität. Sergio Leone hätte gejubelt.

Konventioneller als das Debüt

Das ist sehr gute Musik, die in sechs in analoger Technik aufgenommenen Stücken einen tiefen Klang offenbart, etwa in Debus’ „Schwarzer Madonna“, die fast nur aus einem Fender-Rhodes-Intro Konrad Hinskens zu bestehen scheint. Zart mischen sich die Instrumente in traumartiges Glitzern, auch Stanges gestopfte Trompete bleibt dezent. „Vicious Circles“ hingegen entwickelt sich aus einer freien Bassimpro heraus erst zum grungeartigen Intermezzo mit Doppelgriffen (d-fis/fis-cis), biegt dann aber in eine chromatische Schleife ab und endet fast im Schönklang.

Überhaupt: Allein durch die immer wieder stark eingesetzte Trompete klingt das alles konventioneller und weniger modern als 2016, als Progrock und psychedelische Nuancen stärker waren. Zwei Stücke von damals sind dabei: das rockige Meisterwerk „Black Widow“ Teicherts und Debus’ arabisch anmutendes „Downhill Racing“ – zwei schnittige, kantige und im besten Sinne des Wortes dialektisch mit dem Hässlichen und Schönen spielende Nummern. Insgesamt ein toll klingendes Album – nur auf Vinyl!

