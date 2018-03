Die Kunst der Selbstemanzipation - mutig und erhebend

Anzeige

Die Reise in den Wald wird so zu einer Reise in sich selbst, die keine Zeit kennt, sondern nur ihren Zweck: Einheit schaffen. Dabei ist im „Lorenzhof“ eigentlich nichts mehr, wie es sein sollte – und zumindest der Handlung tut das auch erkennbar gut. In Zeiten der Hochtechnologie in die staubige Zeitlosigkeit des sterbenden Waldtourismus zu fallen: ein Segen. Die sonst so fleißige Sekretärin Frau Keller (Annalena Schmidt) entspannt sich beim Tai Chi mitten im Schnee, an Handyempfang ist nicht zu denken und bei allem Verlust an Komplexität darf man sich mit der sichtlich verwirrten Lena Odenthal in diese morbide 70er-Jahre-Welt fallen lassen.

Es kommt Bewegung in die Sache

Ein allzu leichtes Unterfangen ist das keineswegs. Denn der impulsive und von Heiko Pinkowski famos gespielte Hotelbesitzer „Humpe“ Lorenz weiß wohl, warum er die ungebetenen Gäste erst einmal mit der Mistgabel erwartet. Vor 27 Jahren soll er die Mutter der jungen, überdrehten Doro Lorenz (Eva Bay) ermordet haben und auch, wenn es dem Polizisten-Pärchen aus Jörn und Elli Brunner anfangs noch großartig gelingt, ein jedem einzureden, dass der Griesgram die Haft dafür zu Recht abgesessen hat: Die Nähe zwischen "Humpe" und dessen Nichte macht das nur stärker.

Zwischendurch bittet die verträumte Schauspiel-Lady Lilo Viardot (Ruth Bickelhaupt) zum Tanz und spätestens, als der Knochen in der vegetarischen Suppe auftaucht, ist an Ruhe nicht mehr zu denken.

Die Königsdisziplin: Improvisation

Dabei freilich hätte es Regisseur Axel Ranisch belassen – und die Konvention bewahren können. Rein rational hätte dafür einiges gesprochen: Die Kritik nach seinem ersten Fall „Babbeldasch“, der selbst ARD-Programmdirektor Volker Herres dazu animierte zu sagen, es gehe im „Tatort“ nicht um einen Wettlauf darum, „wer den abgedrehtesten Film produziert“, und auch die Häme das Publikums ließ nichts an Extremen zu wünschen übrig.

Doch ließ Ranisch sich nicht beirren, ersetzte die Laien aus „Babbeldasch“ durch ihm gewogene Profis und forderte die Königsdisziplin: Improvisation. Das „analoge Ermitteln“, das Ranisch im „MM“-Gespräch selbst ins Zentrum gestellt hatte, wird so zu einer doppelten Herausforderung zwischen Handwerk und Intuition.

Die wahre Kunst heißt Mut

Was dabei herausgekommen ist, darf man in jeder Hinsicht beachtlich nennen – und das nicht nur, weil Ranisch in seinen Arbeiten für die Oper, das Kino und auch beim „Tatort“ mit wagemutigen Experimenten progressiv weiterdenkt, sondern weil er sie eben dort mit stilvollen Mitteln ausdekoriert, wo der Krimi-Zuschauer gar nicht mehr richtig hinsieht – beziehungsweise hinhört.

Zugegeben: An die Wucht der Kompositionen von Nino Rota („Der Pate“) oder Miklós Rósza („Ben Hur“) reicht die Sinfonie, die Martina Eisenreich der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz auf den Leib schrieb, nicht heran - doch das muss sie auch gar nicht. Denn von einer komponierten Spieluhr bis zur singenden Säge vernimmt man in über 50 Minuten auf herrlich auskomponierte bittersüß-humorvolle Art und Weise, dass Einsamkeit ein spukender Schrecken, aber auch ein heilvolles Mantra sein kann. Den Sturm, der die Protagonisten von der Abreise fernhält, hätte es für diesen Fall gar nicht gebraucht, denn von organischen Schnitten, wie man sie von Andrej Tarkowski und Dominik Graf kennt, bis hin zum augenzwinkernden Humor wartet ein ganzes Arsenal an Feinsinnigkeit nur darauf, verstanden zu werden.

So erhebt sich „Waldlust“ in 90 Minuten - zwischen Henning Mankell und Edgar Wallace - über sich und seine Herkunft – und das macht ihn so wertvoll: Dass er sich vor dem „Tatort“ als Gattung nicht verbeugt, sondern sich von ihr emanzipiert, um sie zu verändern. Im Interview hatte Axel Ranisch gesagt: „Ich will den ‚Tatort‘ nicht zerstören“ – doch er will ihn verändern, und das hat er. Denn die wahre Kunst dieser 90 Minuten heißt: Mut.