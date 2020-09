Die Kunst des Duos

Mediterranes Flair mitten in Mannheim: Statt der üblichen Sitzgelegenheiten Liegestühle, adrett paarweise angeordnet in Corona-bedingten Abständen zum nächsten Stuhlpaar, und auf dem Boden knöcheltief Sand wie an einem Badestrand am Mittelmeer. Mit so viel Wasser kann Mannheim nicht dienen, aber Rhein und Neckar sind nahe, wenn auch nicht sichtbar; dafür spürbar, wenn nach Einbrechen der

...