Die Kunststadt

Anzeige

Der Blick in die Etagen des Museums erleichtert die Orientierung in dem komplexen Gefüge. Sehr schön sieht man auch die Idee von Wegen, Straßen und Plätzen. Der Jugendstilbau von Hermann Billing verschwindet in der Darstellung der Ebene 2, weil der Altbau eine Etage weniger hat

Hier geht es zur Grafik in der Großansicht.