Die Lage der Kinos in der Region

Mannheim/Darmstadt.Bundesweit haben die ersten Lichtspielhäuser schon wieder geöffnet, darunter einige in Hessen, Sachsen und Schleswig-Holstein. Am Mittwoch sollen Kinos in Rheinland-Pfalz folgen. Baden-Württemberg entscheidet am Dienstag darüber, ob und wie die Lichtspielhäuser wieder öffnen. Doch wie sehen Kinobetreiber die aktuelle Situation?

Kinopolis Viernheim: "Früher Öffnungstermin hilft

...