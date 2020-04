Die letzten Stunden Jesu

„The Passion Of Yeshua“ erzählt die letzten Stunden im Leben Jesu, wobei es dem 1956 geborenen US-amerikanischen Komponisten Richard Danielpour vor allem um zwei Aspekte geht: die Rollen der Mutter Jesu und dessen Anhängerin Maria Magdalena zu betonen. Und auch, wenn er sich Bachs Matthäuspassion zum Vorbild nahm, so wollte der Sohn iranisch-jüdischer Eltern jegliche antisemitische Spuren der traditionellen lutherischen Überlieferung tilgen. „The Passion Of Yeshua“ ist ein wuchtiges, klanglich dichtes und ausuferndes Werk in einer modern-tonalen Klangsprache, dem man die intensive Beschäftigung mit Bach ebenso anhört wie das Antizipieren zeitgenössischer Komponisten (etwa Benjamin Brittens). Ein berauschendes Hörerlebnis, das in hebräischer und englischer Sprache erzählt, was bis heute nicht zu begreifen – aber im Medium dieser Musik zu ahnen – ist. urs

The Passion Of Yeshua. Naxos (2 CDs)

