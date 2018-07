„Die Leute wollen nicht belehrt werden“

Anzeige

Über mangelnde Beschäftigung muss Wolfram Koch nicht klagen. Derzeit probt der Schauspieler für eine neue „Tatort“-Folge (Koch spielt seit 2015 an der Seite von Margarita Broich Hauptkommissar Paul Brix, einen der zwei Frankfurter Ermittler). Ein paar Tage vorher sahen wir ihn noch in Oftersheim, wo Dreharbeiten für ein deutsch-französisches Projekt liefen: das Flüchtlingsdrama „Eden“. Im Gespräch flüchtet sich Koch auch bei politischen Belangen nicht in Allgemeinplätze.

Herr Koch, Sie wirken für die Sender SWR und „Arte“ an der Fernsehserie „Eden“ mit. Es geht darin vor allem um die Frage, was die Flüchtlingsproblematik aus Europa macht. Hat Sie der Stoff eher politisch oder eher künstlerisch gefesselt?

„Tatort“- und Theaterschauspieler Der Schauspieler Wolfram Koch (Bild), geboren 1962 in Paris (als Sohn eines Juristen bei der NATO), hatte bereits 1975 einen ersten Filmauftritt: in Vojtech Jasnys Adaption von Heinrich Bölls Erfolgsroman „Ansichten eines Clowns“.

(als Sohn eines Juristen bei der NATO), hatte bereits 1975 einen ersten Filmauftritt: in Vojtech Jasnys Adaption von Heinrich Bölls Erfolgsroman „Ansichten eines Clowns“. Seit vielen Jahren trifft man Koch jedoch primär in den Theatern an: Im Schauspielhaus in Bochum hatte er ein festes Engagement, freischaffend spielt er auf den großen Bühnen, häufig in Berlin (Deutsches Theater oder Volksbühne).

an: Im Schauspielhaus in Bochum hatte er ein festes Engagement, freischaffend spielt er auf den großen Bühnen, häufig in Berlin (Deutsches Theater oder Volksbühne). Neben Kollegin Margarita Broich ist Koch als „Tatort“-Fernsehkommissar in Frankfurt tätig.

tätig. „Eden“ ist ein deutsch-französisches Projekt zum Flüchtlingsthema – eine „multilineare Miniserie“, wie es wegen der fünf Handlungsstränge heißt.

zum Flüchtlingsthema – eine „multilineare Miniserie“, wie es wegen der fünf Handlungsstränge heißt. Es wird sechs Folgen à 45 Minuten geben, ihre Ausstrahlung ist für 2019 eingeplant, zunächst auf „Arte“, dann auch in der ARD. Zur besten Sendezeit, wird auf Nachfrage versichert.

Wolfram Koch: Das Eine schließt das Andere nur selten aus. Ich fand es spannend, eine Serie über Flüchtlinge zu machen, die fünf Handlungsstränge hat. Diese berühren sich gelegentlich, aber das wird kaum kommentiert – die Stränge stehen meist für sich da. Einer spielt etwa in Frankreich, und ein anderer in Deutschland. Es ist ein Kaleidoskop an Fragestellungen, der Zuschauer muss seine Antwort darauf selbst finden. Wir geben keine Lösung vor. Wir sind keine Moralinstanz.