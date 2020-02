Die Macht der Männer

Der englische Terminus „Bombshell“, ein Kompositum der Wörter „Granate“ und „Schale“, ist Vorläufer des Begriffs „Sexbombe“, mit dem man seit den Fünfzigerjahren gut aussehende Schauspielerinnen bezeichnete. Jean Harlow gilt seit ihrem Part als Frank Capras „Platinum Blonde“ (1931) als erste „blonde bombshell“, als ultimative Verkörperung des Slangausdrucks steht bis heute Marilyn Monroe, die dank kurvenreicher Figur und naiven Auftretens männliches Begehren weckte. Die Reduktion einer Frau auf ein begehrenswertes „Objekt“ stand jahrelang symptomatisch für Hollywood: „Blondinen bevorzugt“, „Versuchung auf 809“, „Wie angelt man sich einen Millionär“.

Erst in jüngster Vergangenheit hat sich das allmählich geändert, dank der Philosophin Susan Sontag, der Feministin Gloria Steinem und der #MeToo-Bewegung, maßgeblich in Gang gesetzt durch die Übergriffe des einflussreichen Filmmoguls Harvey Weinstein. Ihm wird gerade in New York der Prozess gemacht, insofern passt es genau, dass im Kino nun an eine ganz ähnliche Affäre erinnert wird, die 2016, also ein Jahr vor dem Bekanntwerden seines (Macht-)Missbrauchs, für Schlagzeilen sorgte.

Sexismus am Arbeitsplatz

Schauplatz war damals die Chefetage des privaten US-Fernsehsenders Fox News, Teil des Firmenimperiums des erzkonservativen, bekannt reaktionären australischen Unternehmers Rupert Murdoch.

Das Sagen im Haus hatte Senderchef Roger Ailes, der das uneingeschränkte Vertrauen seines Chefs genoss. Bis es höchst überraschend zu seinem Sturz kam.

Wie dies passierte, rollt Jay Roach, seit „Game Change – Der Sarah-Palin-Effekt“ einschlägig erfahren im US-Politzirkus, nach einem Drehbuch von Oscar-Preisträger Charles Randolph auf.

In „Bombshell – Das Ende des Schweigens“ rekonstruiert der Filmemacher den Skandal um den mächtigen Medienmanager, hält sich streng an Fakten, montiert alte Nachrichtenbilder ein und lässt Betroffene und Opfer unter ihrem richtigen Namen zu Wort kommen.

Megyn Kelly (Charlize Theron) ist das Gesicht der Fernsehanstalt: langhaarig, attraktiv, sexy. Schöne Beine sind Einstellungsbedingung bei Fox, unter den obligaten Glastischen in jeder Show zu bewundern. Weniger gefragt sind investigativer Journalismus und unbequeme Fragen. Was die Starmoderatorin umgehend zu spüren bekommt, als sie sich mit dem Präsidentschaftskandidaten anlegt. Rückendeckung von oben bekommt sie keine, Ailes (John Lithgow) ist mit Donald Trump befreundet, zudem beschert der millionenschwere Krawallkandidat ihm Topquoten – so auch mit seiner sexistischen Twitter-Kampagne gegen Megyn.

Vorgänge beim Sender Fox

Nachrichten sind hier ausschließlich ein Geschäft. Eines, bei dem Megyns gestandene Kollegin Gretchen Carlson (Nicole Kidman) nicht länger als „TV-Barbie“ mitspielen möchte. Worauf ihr Vertrag „wegen enttäuschender Einschaltquoten“ nicht verlängert wird, während die ebenso talentierte wie ehrgeizige Redakteurin Kayla Pospisil (Margot Robbie) nach einem Meeting hinter Ailes’ verschlossener Bürotür rasch aufsteigt. Als Gretchen ihren Boss wegen sexueller Belästigung verklagt, formieren sich im Haus zwei Lager: das „Team Roger“ – in entsprechenden T-Shirts gewandet – und seine Gegner. Nur Megyn bleibt neutral und Kayla will sich nicht äußern...

Konkurrenz und Solidarität

Drei gegensätzliche Individuen, die ihr Schweigen schließlich brechen und gegen einen schier unbezwingbaren Gegner aufbegehren. Eine packende, erschreckende „true story“, vielschichtig aufbereitet. Präzise in der Schilderung des (Arbeits-)Alltags und der Rivalität unter den weiblichen Angestellten, die beim Kampf um mehr Bildschirmzeit untereinander wenig solidarisch und – je nach Gemüt – zu (fast) allem bereit sind. Brillant interpretieren Theron, Kidman und Robbie ihre komplexen Figuren, meisterlich ist die Leistung des sonst eher auf väterliche Charaktere spezialisierten Lithgow , der seinen verklemmten Lüstling als „netten Onkel“ gibt.

„Die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen“ heißt ein dokumentarischer Spielfilm von Cristina Perincioli, ihre darin 1978 aufgestellten Thesen haben heute noch weitgehend Bestand. Dies zu ändern, tun die porträtierten Personen und der in allen handwerklichen und inhaltlichen Belangen tadelsfreie Regisseur einen wichtigen Schritt. Doch der Weg ist noch lang. „Wir bedauern, dass Gretchen nicht mit dem Respekt und der Würde behandelt wurde, den sie und andere Mitarbeiterinnen verdienen“, hieß es in Ailes’ offizieller Entschuldigung. 50 Millionen Dollar Schadenersatz wurde den Opfern zugesprochen, 40 Millionen Abfindung erhielt der Täter. Für die Betroffenen mehr als nur ein Schlag ins Gesicht.

