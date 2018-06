Die Männer, die zu viel wussten

Anzeige

In dem luxuriös geführten Sanatorium leben sie also: Der immer etwas verträumt und weltfremd erscheinende Physiker Johann Wilhelm Möbius (Marco Albrecht) machte eine Entdeckung, die alles irdische Leben vernichten könnte. An dieser ist der draufgängerische Herbert Georg Beutler (Olaf Weißenberg) alias Sir Issac Newton ebenso interessiert wie sein stets verschlossen wirkender Kollege Ernst Heinrich Ernesti (Andreas Seifert), dem die Rolle des Albert Einstein zufällt. Beide sind Agenten des westlichen und östlichen Geheimdienstes. Sie folgten Möbius in die Irrenanstalt, um ihn für sich zu gewinnen. Das verrückte Versteckspiel könnte so weitergehen, würden die Herren aus Furcht, durchschaut worden zu sein, nicht ihre Pflegerinnen ermorden – was natürlich Polizei und Staatsanwaltschaft alarmiert.

Bühnenbildner Gregor Sturm hat einen sachlich kühlen Raum geschaffen mit grauen Wänden, einem hohen dreitürigen Portal und drehbaren Würfeln als Behausung der Patienten. Keine Heimstatt für schöne Gedanken. Eher ein Ort des Unheils.

Dürrenmatt schrieb seine 1962 uraufgeführten „Physiker“ in den Zeiten des Kalten Krieges und beklagte den risikoreichen Umgang der Menschen mit der Welt. Man lächelte oft über das Stück und seinen moralischen Anspruch und machte weiter wie bisher.

Annette Pullen, die Regisseurin, hat dieses Lächeln nun entschieden gesteigert und hält die Aufführung bis zur Pause mit teilweise derben Übertreibungen temporeich in Bewegung. Bei ihr ist immer was los, lauter Nervenbündel, Ausgeflippte und Komödien-Schwerarbeiter, die nach dem Kunstprinzip „Freude durch Kraft und Lautstärke“ für fidele Stimmung sorgen. Katharina Quast als Oberschwester agiert in dieser Hinsicht geradezu vorbildlich.

Den formenden Zugriff auf die Figuren hat sich Pullen, ausgenommen bei Möbius, erspart. Stattdessen inszeniert sie gelegentlich Momente einer regieabstinenten Haltlosigkeit, die bisweilen sogar noch das verharmlosen, was an literarischer Substanz in der Neufassung von 1980 übriggeblieben ist.

Der Schluss allerdings ist dank Nicole Averkamp als Mathilde von Zahnd, Leiterin der Anstalt, grandios. Sie, die einzig wirklich Wahnsinnige in diesem Stück, steht vor uns wie ein Nachtfalter mit übergestülpten roten Kopfhörern und erzählt souverän, unterbrochen von boshaft irrem Gelächter, dass sie alle Aufzeichnungen, die Möbius verbrannte, längst fotokopiert hat, um mit ihrer Hilfe ein Wirtschaftsimperium zu errichten. So bekommt des Dichters alte Einsicht, dass man Tragisches heutzutage nur noch als Komödie formulieren könne, eine späte, von Klamauk und Klischees befreite wunderbare Bestätigung.