Die „Nacht der fünf Tenöre“ zu erleben

Die Akteure der „Nacht der fünf Tenöre“ kommen nach Nürnberg. © Agentur

Fünf stimmgewaltige Tenöre, die sonst in renommierten Opernhäusern der Welt auf der Bühne stehen, gehen wieder für die „Nacht der fünf Tenöre“ in Begleitung eines Sinfonieorchesters auf große Deutschland-Tournee. Mit der „Nacht der fünf Tenöre“ taucht man ein in die Welt von Tosca, Aida, Rigoletto, Otello, Turandot, La Traviata, Carmen und vielen mehr. Laut Veranstalter ist „die Schönheit der einzelnen Stücke nicht nur für jeden Einzelnen hör-, sondern auch spürbar“ – für Opern-Kenner und Klassik-Anfänger gleichermaßen. Am Samstag, 26. Januar 2019, sind sie um 20 Uhr inder Nürnberger Meistersingerhalle zu erleben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018