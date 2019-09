Die neue Saison verspricht wieder viele starke Stücke

Der Sommer geht, die Theatersaison nimmt Fahrt auf: Am Theater Heilbronn steht sie unter dem Motto „Umbrüche“ und beginnt am Freitag, 20. September um 19.30 Uhr mit der Komödie „Drei Männer und ein Baby“ als deutschsprachige Erstaufführung. Dem Schauspiel, in dem sich drei Junggesellen – Pierre, Michel und Jacques – unerwartet mit dem Thema Vaterschaft konfrontiert sehen, liegt der gleichnamige Film von Coline Serreau aus dem Jahr 1985 zugrunde.

Die französische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Serreau, Jahrgang 1947, war über 30 Jahre mit dem Schweizer Regisseur Benno Besson (1922) in wilder Ehe liiert. Frucht der Liebe ist eine Tochter, die im Januar 1984 geboren wird. Autobiografisch grundiert nimmt der Stoff das Rollenverständnis der Alltags-Macho augenzwinkernd aufs Korn.

Auch die zweite Premiere, das Stück „No und ich“ stammt von einer Französin. Delphine de Vigan (1966), von der Kritiker sagen, sie stelle sich in ihren Romanen hinter die Schwachen in der Gesellschaft, um mit unerbittlicher Schärfe kaputte Strukturen im Schulwesen und in den Familien zu entlarven, behandelt in „No und ich“ den gesellschaftlichen Werteverfall zwischen Wohlstandsverwahrlosung und Armut das Elend Jugendlicher. Die Protagonisten sind die 13-jährige Lou, der 15-jährige Luca und die 18-jährige, obdachlose Nowlen. Empfohlen ab zwölf Jahren hat das Stück in einer Bühnenversion von Juliane Kann am Samstag, 21. September, (20 Uhr) in der Boxx Premiere.

„Gigantomane Pläne“

Historische Umbrüche sind Schwerpunkt der Spielzeit. „Ich will seit langem ein Stück schreiben, das in Stalingrad anfängt und mit dem Fall der Mauer aufhört. Man muss solche gigantomanen Pläne gerade jetzt haben“, so Heiner Müller (1929 bis 1995).

Hinterlassen hat er mit „Germania 3 Gespenster am toten Mann“ eine Szenenfolge, die einerseits einen historischen Zusammenhang von Verdun über Stalingrad bis zum Kollaps des sozialistischen Systems herstellt, andererseits ganz unmittelbar Erlebnisse der eigenen Biographie aufnimmt: Szenen des großen Welttheaters und Kunstdebatten, Horrorszenen aus Vergangenheit und Gegenwart, absurd, komisch, bevölkert von Gespenstern. Das Stück hat in der Regie des Intendanten Axel Vornam am Samstag 5. Oktober, (19.30 Uhr) Premiere im Großen Haus.

Eine ganze Veranstaltungsreihe ist dem Thema „30 Jahre Deutsche Einheit“ gewidmet.

Unter dem Titel „Erinnerung ist Liebe zur Zukunft“ finden monatliche Lesungen, Vorträge, Gesprächsrunden und Filmabende in Kooperation mit dem Kinostar Arthaus-Kino statt.

Ein weiteres neues Veranstaltungsformat ist die „StreitBar“. Hier ist das Publikum im Anschluss an ausgewählte Vorstellungen eingeladen, an der Bar im Rangfoyer mit dem Inszenierungsteam und Schauspielern über die Inszenierungen zu diskutieren

In Erwartung des Beethoven-Jahrs widmen sich Musik- und Tanztheater dem Titan Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827).

Für ihn waren die gesellschaftlichen Umbrüche seiner Zeit Anlass und Thema vieler Kompositionen. Zwei Gastspiele kommen ins Große Haus: Das Staatstheater Saarbrücken präsentiert das Ballett „Prometheus“ in der Interpretation von Stijn Celis (Premiere am Mittwoch 16. Oktober 19.30 Uhr).

Wie im Rausch hatte Beethoven in kürzester Zeit die Musik für das Ballett um den gigantischen Freigeist und Menschenfreund Prometheus geschrieben, getrieben von den hohen Erwartungen an die gesellschaftlichen Erneuerungen, die er sich von Napoleon erhofft hatte, die wenig später enttäuscht wurden.

Beethovens einzige Oper „Fidelio“ (Premiere am Dienstag 5. November 2019), eine gigantische Ode an die Freiheit, ein Bekenntnis gegen jede Art von Terror und Tyrannei und eine Parabel über den Missbrauch politischer Ideen, bringt das Theater Ulm nach Heilbronn.

