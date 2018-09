Die neue Sehnsucht nach Kultur

„Hass macht hässlich“, hat der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Kahrs, vergangene Woche noch im Deutschen Bundestag den Vertretern der AfD vorgehalten. Was er meinte: Mit hässlichen Menschen haben aufrechte Demokraten nichts zu tun. Auch der erregte Redebeitrag von SPD-Fraktionsmitglied Martin Schulz in derselben Debatte dokumentierte: Rechte sind keine Gegner, sondern Feinde. Und mit Feinden redet man nicht, sondern man bekämpft sie.

Solche Positionen sind geeignet, den auflodernden Rechtspopulismus weiter zu befeuern. Denn dieser lebt nicht nur von der Verweigerung gegenüber Vernunft- und Aufklärungsprinzipien, gegenüber jeglicher Informationsausgewogenheit und Diskursethik, sondern von der Erregung, die diese Negationen im bürgerlichen Spektrum hervorrufen. Der Nihilismus nährt sich von dem, was sich die vermeintlich „bessere“ Seite zugutehält. Es macht ihn nur immer stärker.

In diese Falle droht auch eine selbstbewusst bürgerliche Haltung zu tappen, die sich im Chaos der hitzigen Auseinandersetzungen auf die kulturelle Identität dieses Landes zu besinnen sucht. Die Autorin Thea Dorn verficht in ihrem aktuellen Buch „deutsch, nicht dumpf“ einen „aufgeklärten Patriotismus“, der sich auf Distanz zum völlig entgleisten Nationalpopulismus begibt, welcher selbst vor Hitlergrüßen auf der Straße nicht mehr zurückschreckt.

Musik, Literatur und Philosophie

Zugleich distanziert sich Dorn von Versuchen, das „typisch Deutsche“ zu neutralisieren, wie das etwa der früheren Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz, vorgeworfen wurde. Diese hatte bestritten, dass es so etwas wie eine „deutsche Kultur“ gibt. Dagegen fährt Thea Dorn alles auf, was diese so verfemte Kultur hervorgebracht hat. Sie bezieht sich dabei auch und vor allem auf die Bereiche von Musik, Literatur und Philosophie, auf Mythen und Märchen wie auf die christlich-jüdische Tradition.

Man mag darin durchaus Identifikationskriterien für einen „aufgeklärten Patriotismus“ sehen, ebenso wie im unerschrockenen Glaubenseifer eines Martin Luther oder der urdeutschen Liebe zur Eichendorff’schen „Waldeinsamkeit“. Und doch ist es gerade die Zuflucht der Neuen Bürgerlichkeit zu ihren kulturellen Besitztümern, die der Soziologe Andreas Reckwitz mit einiger Skepsis betrachtet.

Der Autor des Buches „Die Gesellschaft der Singularitäten“ gibt darin seine Beobachtung zu Protokoll, dass die Sollbruchstellen zwischen unterschiedlichen Teilen dieser Gesellschaft nicht mehr zwischen wirtschaftlich Arm und Reich verlaufen, sondern zwischen kulturell Privilegierten einerseits und kulturell Ausgegrenzten andererseits. Zugleich laufen Versuche, die Gruppe der Ausgegrenzten von den Vorzügen einer kulturellen Bildung im weitesten Sinne zu überzeugen, ins Leere. Sie werden als Übergriffe einer Gesellschaftsschicht zurückgewiesen, die sich für moralisch besser, humanistischer oder informierter hält.

Damit scheinen jene Teile der Bevölkerung für jede noch so diplomatisch und kommunikativ ausgefeilte Offensive nicht mehr erreichbar zu sein. Erst recht nicht für eine kulturell aufgeschlossene Haltung, selbst wenn sich diese in einem vermeintlich konsensfähigen Verfassungspatriotismus verortet. Diesen Eindruck gewinnen derzeit vor allem die Vertreter des demokratischen Parteiensystems wie die der seriösen Medien. Dazu beigetragen hat wohl auch das allgemeine Unvermögen, sich mit dem Phänomen des Rechtspopulismus konstruktiv auseinanderzusetzen. Thea Dorn vertritt hier, ähnlich wie die Autoren des Buches „Mit Rechten reden“, eine Position, die aus Feinden Gegner und damit mögliche Gesprächspartner macht.

Die Frage bleibt jedoch, ob mit enttäuschten, wütenden und vor allem enttäuscht und wütend bleiben wollenden Mitbürgern nach der Art einer gepflegten Unterhaltung oder den Prinzipien der „Gewaltfreien Kommunikation“ zu reden ist. Diese beruht unter anderem auf dem Eingeständnis, dass der Gesprächspartner solange enttäuscht und wütend ist, wie ihm das Verständnis für seine destruktiven Gefühle versagt bleibt. Die gewaltfreie Kommunikation setzt aber voraus, dass es überhaupt gesprächsbereite Partner gibt. Diese Voraussetzung scheint im Fall des aggressiven Rechtspopulismus nicht mehr gegeben zu sein.

Die bürgerliche Sehnsucht nach einer kulturellen Identität in diesen unübersichtlichen Zeiten mag berechtigt sein und ihre Bestätigung in der Beschäftigung mit Kunst, Musik und Literatur finden. Sie ist für die individuelle Geistes- und Herzensbildung unverzichtbar, die jedoch eine Ethik der Demut und damit den Verzicht auf jede Form des Elitarismus einschließt.

Sie ist mit Blick auf die aufgeheizte gesellschaftliche Atmosphäre vielleicht der einzig mögliche, wenn auch bescheidene Beitrag zu einer Entspannung – und damit auch eine Empfehlung für die notwendige politische Auseinandersetzung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018