Die Neuen stellen sich vor

Auch in dieser Spielzeit setzt das Theater Heilbronn sein Late-Night-Party-Format Boxx@Night fort. Am 27. Oktober startet die Boxx@Night um 21.30 Uhr unter dem Titel „Unsere Neuen“. Denn in der sechsten Ausgabe stellen sich die fünf neuen Ensemblemitglieder vor.

Anja Bothe, Marek Egert, Lucas Janson, Malin Kemper und Romy Klötzel sind an diesem Abend einem knallharten Bewerbungsverfahren ausgesetzt. Es geht um alles oder nichts: Wer bekommt die heiß begehrte Sologarderobe?

In skurrilen Situationen aus dem Theateralltag werden die fünf amüsant auf Herz und Nieren geprüft: Wie lernt man in zwei Stunden Hamlet auswendig? Wie verwandelt man sich in fünf Sekunden von einem Eisbären in eine Ballerina? Und wer stirbt den schönsten Bühnentod? Wer macht das Rennen?

Die Zuschauer erfahren auf diese Weise von den kuriosen Herausforderungen des Schauspielerlebens und lernen die ungeahnten Talente der neuen jungen Schauspieler kennen. Hinterher gibt es wieder die After-Show-Party mit DJ SoulMe, der jüngere und ältere Semester gleichermaßen zum Tanzen bringt.

