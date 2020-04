Die Normalität braucht wache Menschen

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

es gibt gute Nachrichten. Jens Spahn meldet zur ersten Kaffeepause an diesem Morgen Folgendes: „Der Ausbruch ist – Stand heute – wieder beherrschbar geworden.“ Das klingt gut, man wünscht sich, er wäre nie unbeherrschbar gewesen, aber immerhin, wir sind zurück im Spiel. Es gibt Hoffnung. Obschon noch lange nicht klar ist, welche Folgen das alles haben wird.

Die harten Maßnahmen zur Eindämmung werden jetzt wieder gelockert. Wir dürfen mehr als Lebensmittel einkaufen, solange die Quadratmeter des Geschäftshauses nicht 800 qm übersteigen, wir dürfen wieder in die Büros, wir dürfen und dürfen. Es war Zeit. Wir werden das alles noch aufarbeiten müssen, heute möchte ich mich mit einem Seitenaspekt der Öffnung befassen, der mir ziemliche Sorgen macht: Die Rammdösigkeit unserer Gesellschaft, oder feiner, selbstoptimierender ausgedrückt: Der fehlenden Achtsamkeit vieler Menschen.

Vielleicht geht's nur mir so, aber ich habe oft das Gefühl, viele gehen wie benebelt durch die Straßen, damit meine ich nicht nur die Versunkenheit in Handys, sondern vor allem die Tendenz, sich selbst auszustöpseln, so, als würde man den Geist zuhause lassen, wenn man die Wohnung verlässt. So ein wenig automatisiert, als erfordere unser Alltag nicht unser lebendigstes Innenleben und unsere Sinne. Ich vergleiche das, vielleicht zu Unrecht, mit der extremen Wachheit der Dorfbewohner im Hinterland Kroatiens, die vor lauter Langeweile schon wissen, welche Leute aus dem Bus stiegen, der einmal am Nachmittag im Dorf hält. Langeweile hin oder her, diese Leuten entgeht nichts. Mit solchen Leute würde ich problemlos durch so eine Pandemie gehen, die wüssten was sie tun, ihr Geist steckt in ihren Handlung. Die Entschleunigung macht, dass sie wirklich sehen, was sie tun.

Bei uns, die wir in Städten leben, zum Großteil inzwischen digital arbeiten, die wir Stress als Statussymbol vor uns hertragen, ist das nicht so. Man ist nicht wach, man ist meistens neben der Spur. Man ist nicht da, wo man ist, man ist im Kopf meist schon im nächsten Moment, in der To-Do-Liste, überall, außer eben vor Ort. Mit diesen rammdösigen Geisteszuständen, meinem innbegriffen, werde ich künftig durch die Lockerung gehen. Beim ersten Lächeln eines Menschen vergesse ich die 1,5 Meter Abstand, bei einem schönen Parfüm in meinem 800 qm Laden vergesse ich die Leute links und rechts von mir.

Ich fürchte, die anderen sind nicht viel wachsamer als ich. Wir sollten jetzt im Fernsehen, wo doch alle gelernt haben, wieder einzuschalten, kollektives Meditieren zur Achtsamkeit vor den Nachrichten laufen lassen. So ein „im Moment sein“. Wahrnehmen, was ist. Ich fand das immer sehr lästig, diese Ideologie dahinter. Aber wenn ich an die Menschen in den Dörfern denke, dann ist es genau das: Sehen, Wahrnehmen, im Augenblick sein. Nicht ständig abgelenkt von dem, was es eigentlich zu tun gäbe.

Ich will mit dem heutigen Tagebuch eigentlich gar nicht viel mehr als alle bitten: Macht die Augen weg. Wascht euch morgens das Gesicht mit eiskaltem Wasser. Vergesst die Stressattitüde. Wir dürfen wieder etwas Normalität leben und diese Normalität braucht keine Halbschlaf-Bürgerinnen und -Bürger. Sie braucht wache Menschen, die sehen, wo sie selbst stehen und wo die anderen sind. Im geistigen wie im körperlichen Sinn. Es ist die erhöhte Wachheit von Krisenzeiten, die ich in alten Menschen, die viel erlebt haben, oft noch sehe. Wir haben jetzt wieder ein kollektives Erlebnis, diese Pandemie, Mensch zu sein war uns wohl nicht gemeinsam genug, das heißt: Wir spüren jetzt wieder, wie sehr wir voneinander abhängig sind. Das ist ein schöner Moment. Wieder wacher sein, mit oder ohne Meditationen, einfach weil die Lage unsere Wachheit erfordert. Das ist ein schöner Auftrag für die nächste Zeit. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic