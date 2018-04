Die orchestrale Rebellion war gestern

Anzeige

Dieser Geiger ist ein Wunder an Beständigkeit: Seit mehr als 30 Jahren zählt Frank Peter Zimmermann zur absoluten Weltelite seiner Zunft, man kann sich nicht daran erinnern, dass er jemals eine wirklich schlechte Platte aufgenommen hätte. Zur Exzentrik neigt er dabei nicht, Zimmermann geigt keiner Mode hinterher. Doch die Beständigkeit wird niemals zur Routine, wie sich auch bei seinem Mannheimer Konzert im Mozartsaal des Rosengartens zeigt.

In Schumanns C-Dur-Fantasie für Violine und Orchester nimmt der Geiger mit entspannter, leichter Hand die vielen kleinen Schlenker unter einen großen Bogen, formt Romantisches, Rhapsodisches zu fast schon klassizistischer Geschlossenheit. In Hindemiths Anti-Romantik in der „Kammermusik Nr. 4“, die sich dem harten Sound der Großstadt widmet, mit viel Blech und Schlagzeug, aber ohne Tutti-Violinen, ist er ebenso zu Hause. Auch beim virtuosen, aber sachlich-beiläufigen Schluss. Noch virtuoser wird es in der zugegebenen Rachmaninow-Bearbeitung (g-Moll-Klavierprélude aus Opus 23), deren rauen Marschrhythmus er ohne Einbußen von 88 Tasten auf vier Saiten komprimiert. Jubel im Rosengarten.

Höflichen Applaus, auch für den anwesenden Komponisten, gibt es für eine deutsche Erstaufführung durch die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, wie die offizielle Dienstbezeichnung des Orchesters lautet. „Sogni ed Epifanie“ (in etwa: „Träume und Erleuchtung“) hat der Katalane Benet Casablancas komponiert, der Katalane Josep Pons fungiert als Dirigent. Das Stück befleißigt sich eines gemäßigten, gedämpften Umgangs mit dem riesigen Orchesterapparat, sogar in seinen Aufwallungen. Diesmal also keine Rebellion aus Katalonien. Aus dem alten Österreich, in Schuberts fünfter Sinfonie, schon gar nicht: Aber Josep Pons’ geschmeidige Bewegungen veranlassen ein schönes, durchaus tiefgründiges Wechselspiel von hellem Licht und weichen Schattenlinien.