"Die Richtigen sollten das Lob ernten"

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

es gibt ein Sprichwort, von dem ich nie dachte, ich würde verwenden. Heute muss ich das: „Die besten Kapitäne stehen immer auf dem Deich.“ Das gilt oft für den Fußball, jetzt gilt es für die Pandemie. Wer jetzt nicht alles wissen will, wie es weitergehen muss, was die Verantwortungsträger*innen falsch machen. Demokratie lebt von Einmischung und kritischem Bürgertum, ja, aber Demokratie lebt nicht von Besserwisserei im Nachhinein.

Viele kriechen jetzt aus den Löchern, fordern, man müsse jetzt den „Lockdown“ verlassen. Ach nein? Da wären wir wohl ohne diese kritischen Geister nie angekommen. So manche Intellektuelle überschätzen sich derzeit auf lästige Weise, dabei braucht es sie wirklich, doch diese fast schamlose Selbstinszenierung von Kritiker*innen zu Retter*innen der Gesellschaft ist unangenehm. Denn sie kommt zu spät, sie kommt, wenn das Härteste schon von anderen gedacht und gemacht wurde.

Kein politisch Verantwortlicher hat bislang so getan, als ob die Ausgangssperre auf ewig gelten sollte. Es war eine Schockmaßnahme, bei der man belegen kann, dass Länder, die sie vermieden haben, einen hohen Preis bezahlen und doch beim absoluten Lockdown landen. Je später, desto fataler. Es gibt keine Belege dafür, dass Länder, die Alternativen versucht haben, besser dastünden. Auch Schweden gibt seinen liberalen Sonderweg jetzt auf.

Sich jetzt hinzustellen, wenn das Gröbste aufgefangen wurde durch Menschen, die eben nicht in den Talkshows sitzen, dann möchte ich doch mal sagen: Lasst jetzt jene weitermachen, die das gemeistert haben. Hört auf, euch den Glücksmoment der Menschen, wenn sie wieder normaler leben dürfen, stehlen zu wollen. Wo waren diese kritischen Geister, als es darum ging, die Krise zu erkennen? Warum hat der Journalismus hier nicht gewarnt? Er hat versagt. Trotz vieler Korrespondenten in China, blieb die Gefahr in Europa viel zu lange unerkannt und unterberichtet.

Christian Drosten sagte neulich: „There’s no glory in prevention.“ Für Prävention erntet man keine Lorbeeren. Dieses Mal sollte das unbedingt anders sein! Die Richtigen sollten jetzt das Lob ernten, alles andere wäre unangenehm. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

