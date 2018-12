Die Ruhe findet sie „nimmermehr“

Was würde das heute für einen Skandal geben: Ein alter Mann, ein mächtiger und studierter Gelehrter zudem, macht sich an ein junges Mädchen heran, das wohl erst 14 Jahre alt ist. Er macht ihr nicht nur den Hof, sondern schwängert sie kurzerhand auch noch. Ihr Leben ist in der Folge von einem Tag auf den anderen ruiniert, weil sie, um in der entscheidenden Nacht disponibel zu sein, ihrer Mutter Schlaftropfen gibt, leider zu viele, und sie – ungewollt – tötet.

Der Autor dieser Tragödie war im 18. Jahrhundert ein junger Jurist aus Frankfurt. Er verquickte in seinem zweibändigen Werk, als er schon in Thüringen lebte, einen populären Stoff aus dem 16. Jahrhundert mit einem juristischen Fall aus seiner Frankfurter Zeit, als eine gewisse Susanna Margaretha Brandt zum Tode verurteilt und öffentlich hingerichtet wurde, weil sie zuvor ihr neugeborenes Kind getötet hatte.

Irgendwann sitzt sie in ihrer Stube an einem Spinnrad und weiß: Diese Liebe richtet mich zugrunde. Ich bin ihm ausgeliefert. Er – das ist der Mann, der dem Titel des Stücks seinen Namen gibt. Und sie, sie drückt sich freilich anders aus, als hier beschrieben, gewählter und mit Worten wie diesen: „Mein Busen drängt / sich nach ihm hin: / Ach, dürft ich fassen / Und halten ihn / Und küssen ihn, / So wie ich wollt, / An seinen Küssen / Vergehen sollt!“ Die Zeilen hat ein sehr berühmter Zeitgenosse Beethovens sechs Jahre nach Erscheinen des Werks in ein fantastisches Kunstlied gegossen, das Sängerinnen sehr gern singen, das aber zu Beginn der 1990er Jahre auch von der deutschen Rockgöre Nina Hagen als eine Art Disconummer „missbraucht“ wurde.

Das Werk, in dem die gesuchte Unglückliche vorkommt, ist auch ein Zitatenschatz des deutschen Bildungsbürgers: Von „Aus den Augen, aus dem Sinn“ über „Das also war des Pudels Kern“ bis hin zum wohl bekanntesten, das sich sogar auf den alten Griechen Sokrates bezieht und vom Tor spricht, der trotz „heißem Bemühn“ in der Philosophie, Juristerei und Medizin doch erkennt, dass „wir nichts wissen können“.

Übrigens: Der gesuchte Name ist ihr Kosename. Eigentlich heißt die Jugendliche mit Vornamen so wie eine gewisse Eiserne Lady aus England – nur eben in der deutschen Namensvariante. dms

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018