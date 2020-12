Die Schatten der Vergangenheit

Kinogängern, die 1991 Francis Ford Coppolas „Der Pate 3“ gesehen haben, sind vor allem wohl zwei Dinge in Erinnerung: Die Kritiker waren sich einig, dass das Epos das schwächste Segment der Trilogie war, und sie bedachten die damals 20-jährige Tochter des Filmemachers, Sofia Coppola, seit „Lost in Translation“ (2003) Oscar-Preisträgerin und als Regisseurin weltweit geachtet, in der Rolle der

...