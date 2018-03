Die Schönheit von vorübergehenden Frauen

Anzeige

Eigentlich mögen sich Katja und Markus überhaupt nicht und doch suchen die Nachbarn, die nicht nur eine gewisse Ungeschicklichkeit eint, immer wieder Kontakt. Doch bei jedem Treffen – so unverfänglich es auch beginnt – fetzen sich der verschrobene, eigenbrötlerische, misanthropische Geschichtsprofessor und die ledige Katja. Begonnen hat der Dauerstreit an Katjas 40. Geburtstag, den sie einsam und allein mit sich selbst feiert. Am Ende des Tages und will sie ihrem Leben in der Badewanne ein Ende setzen. Oder doch lieber den telefonischen Rat ihrer Freundin annehmen, sich den erstbesten Mann zu angeln? Der erscheint dann in Gestalt des unter ihr wohnenden Markus, der pitschnass vor ihr steht, weil Katjas Badewanne übergelaufen ist. Nun nimmt im Mannheimer Oststadt-Theater ein turbulentes Geschehen seinen Lauf, das nach zweieinhalb Stunde in jubelndem Applaus endet.

Petra Förster (Bild) hat „Vier linke Hände“ von Pierre Chesnot mit leichter Hand und Blick für beredte Details inszeniert, viel Bewegung reingebracht, aber wie immer sehr genau darauf geachtet, dass die Komödie nicht in Klamauk abrutscht.

Geschliffene Dialoge

Was vom Stoff her möglich wäre, doch dann hätte das Stück viel verloren. Denn bei aller Komik ist der Geschlechterkampf beileibe kein Schenkelklopfer, wohl aber geistreicher Boulevard mit geschliffenen Dialogen. „Was gibt es schöneres als eine Frau, die vorüber geht? Sobald sie stehenbleibt, wird es kompliziert“, beschreibt Markus sein distanziertes Verhältnis zum anderen Geschlecht. „Man muss sich beeilen, über die Menschen schlecht zu reden, bevor man anfängt sie sympathisch zu finden. Hinterher wird es schwieriger.“ Aber da hat er sich schon in den Fallstricken Katjas verfangen. Katharina Luckhaupt und Knut Frank sind starke Darsteller im Zweipersonenstück, spielen im wunderbaren Bühnenbild von Heidi Bühl gekonnt mit Klischees, zeigen viel Elan und agieren mit viel Körpereinsatz.