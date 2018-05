Die Schönste im Land

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?", so beginnt das berühmteste aller Märchen, und so beginnt auch das vorweihnachtliche Märchen-Musical aus dem Hause Theater Liberi, das am Samstag, 10. Dezember, um 15 Uhr auf die Bühne der Stadthalle Tauberbischofsheim kommt.

"Schneewittchen - das Musical" ist die dritte Familien-Musical-Produktion des Bochumer

...

Sie sehen 51% der insgesamt 774 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.10.2011