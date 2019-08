Die schönsten und intimsten Seiten der Langeweile

Am Ende haben wir hier nicht nur tief in die Seele einer Frau geblickt. Wir haben nicht nur ihre Americana-Träume, Wünsche, Stimmungen, Obsessionen und Lieblingskünstler kennengelernt sowie die mehr als drei Oktaven umfassende Stimme in allen Facetten. Rauchig. Lasziv. Säuselnd. Pfeifend. Traurig. Tief. Hoch. Und immer wieder überraschend intim und unverblümt – etwa im Abschlusssong mit dem

...