Die singende Metzgerin

Als Anja Beck-Harth (Bild) neun Jahre alt ist, nehmen ihre Eltern sie mit auf ein Joy-Fleming-Konzert. „Und dann saß ich kleiner Knopf da und war hin und weg. Die Frau hat mich geprägt“, sagt Beck-Harth heute. „Ihre Stimme. Ihre Ausstrahlung. Die Wärme und die Leidenschaft in ihrer Musik“, begeistern sie bis in die Gegenwart. Als Fleming starb, habe sie dies sehr traurig gemacht und bewegt.

Die Musikbegeisterte lebt in Stadecken-Elsheim, etwa 15 Kilometer von Mainz entfernt. Mit ihrem Mann betreibt sie dort ein mittelständisches Metzgereiunternehmen. Doch ihre Passion ist die Musik. „Job ist Job, und Musik ist Leidenschaft“, sagt sie. Durch die Musik hat sie auch ihren Mann kennengelernt. Und Musik mit der Muttermilch aufgesogen: Ihre Mutter ist Sängerin, ihr verstorbener Vater war Bassist.

Als sie von ihrer Finalnominierung erfuhr, habe sie sich „tierisch gefreut“. Der Neckarbrückenblues lief ab diesem Tag wieder in Dauerschleife in ihrem Kopf, erzählt sie. „Stolz und froh“, habe sie sich gefühlt. Wenn Beck-Harth musiziert, dann ist sie in Soul, Blues oder Rock heimisch. Auch die Tanzmusik liegt ihr sehr.

Sie hat aktuell verschiedene Projekte, bei denen sie mitwirkt, zum Beispiel zwei Soulbands. Außerdem ist sie Mitglied in der „Spassmacher Company“, einer Band, die in der Fasnachtszeit bis zu 40 Auftritte absolviert. Wenn sie beim Finale mit einer „fremden“ Band spielen wird, hat sie keine Berührungsängste: „Wir Musiker sind eine Familie – und wir sprechen alle dieselbe Sprache.“ Auf der Bühne stehen wird sie dann und den absoluten Fleming-Klassiker „Neckarbrückenblues“ interpretieren. see (Bild: Peter Hohage)

