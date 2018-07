Die Spurensuche einer Detektivin

Anzeige

Offenbar geht es Enis Maci, wenn sie Monströses schildert, nicht so sehr um detaillierte Berichte über Gewalttaten, sondern um das dahinterstehende soziale Geflecht der Mitwisser. „Ein System gegenseitiger Abhängigkeiten“, das durchaus auch Kriminelles hervorzubringen vermag. Schließlich gilt spätestens seit der digitalen Medienrevolution die weltweite Verfügbarkeit des Wissbaren als Realität. Was Maci unter „indirekter Mittäterschaft“ versteht, meint all jene, die inmitten einer überbordenden Datenflut bestimmte Kenntnisse besitzen, daraus aber die falschen Schlüsse ziehen. Als Beispiel erwähnt sie die Rolle des Mannes. Das soziale System, in dem er lebt, verbindet er mit bestimmten Rechten und handelt danach.

Auf diese Weise macht Maci in ihren Kriminalfällen beides verantwortlich: Das Individuum und jenes System von Informationen einer digital vernetzten Welt, dem wir uns beobachtend ständig aussetzen. Eine ideale Plattform auch für negatives Handeln. Kein Wunder, dass sich Maci als „Detektivin“ bezeichnet, die im gesellschaftlichen System nach Spuren dieser „indirekten Mittäterschaft“ sucht.

Doch Inhalte sind für Maci bei Weitem nicht alles. Das Erzählen in seiner Urform als Sprache bedeutet ihr viel. Hier liegen, wie sie betont, die entscheidenden Gründe ihres Schreibens überhaupt. Zugleich favorisiert sie eine gewisse Künstlichkeit der Sprache und schlägt so einen gedanklichen Bogen zu antiken Vorbildern. Dort verhindern Metren allzu mechanische Verläufe des Geschehens und zwingen zum Nachdenken auch dann, wenn der Sachverhalt eindeutig zu sein scheint. Die „Schönheit“ der Versfüße wird dem vielleicht grausamen Geschehen als Kontrast entgegengestellt. Ein Ästhetisierungsvorgang, der Maci nicht unbekannt ist. Vielleicht sieht sie deshalb im Bösen nicht automatisch auch das Hässliche.

Lieber „Kabale“ als „Romeo“

Dass sie als Hausautorin in Mannheim, eine Stadt, die ihr bereits nach den ersten Eindrücken gut gefällt, gewissermaßen die Nachfolge von Friedrich Schiller antritt, amüsiert sie ein bisschen. Probleme damit hat sie nicht. Zumal ihr „Kabale und Liebe“ entschieden mehr imponiert als Shakespeares „Romeo und Julia“. Ist doch Ferdinand wie so manche ihrer eigenen Figuren in einem sozialen System gefangen, aus dem er nicht herauskommt und das ihn sogar töten lässt.

