Die Stille vor den Abgründen

Anzeige

Ein guter Beobachter

Davon berichtet Ferdinand von Schirach auch im nach „Verbrechen“ und „Schuld“ dritten Band mit Erzählungen. Vor allem aber berichtet er von Menschen. In kargen und lapidaren Sätzen präpariert er in zwölf Stories präzise heraus, wie sie zu Tätern geworden sind. Er beobachtet seine Figuren und ihr Tun, ohne sie zu verurteilen. Gebannt liest man, wie vermeintliche Sicherheiten kippen können, wie nah die Abgründe sind, und wie still es vor ihnen ist. Manchmal klinkt er mit Insiderwissen gespickte Exkurse in die Texte ein, etwa warum mitgeschnittene Selbstgespräche nicht gegen einen Täter verwendet werden dürfen, über Strangulierung zur Steigerung der Lust, über kleine Männer oder die sexuelle Hinwendung zu unbelebten Gegenständen. Aber er erschlägt den Leser nicht mit seinem Wissen, sondern bleibt bei seinen Menschen und den Situationen, in die sie gerieten, weil sie so geworden sind, wie sie sind.

Seine Strafverteidiger gehen an die Basis. In einer der stärksten Erzählungen des starken Bandes beschreibt er die Berufskollegen, von denen sie sich unterscheiden, als liberale, weltoffene, polyglotte Skifahrer und Golfspieler, die einige der wichtigsten Klassiker gelesen und ihre Häuser geschmackvoll eingerichtet haben, die ihren Müll trennen, alle vier Jahre eine bürgerliche Partei wählen und es nicht mit Schwerkriminalität zu tun haben wollen, weil das Wirtschaftsrecht anspruchsvoller ist und die Mandanten angenehmer sind. Ferdinand von Schirach schreibt über die unangenehmen Fälle.

Menschen vom Rande

Er schreibt über den Kampf Davids gegen Goliath, über Vereinsamung, über Leben verändernde Ausraster und wie sie aus dem Nichts heraus dämmerten, über Menschen am Rande, über Stotterer, Respekt Suchende, ins Gerede Gekommene, Querulanten, Enttäuschte und Süchtige. Er schreibt gut, klar, rational und unter Umgehung simpler Allgemeinplätze über sie und wie sie folgerichtig an den Punkt kamen, wo sie keine Wahl mehr hatten. Die letzte Story ist am ehesten bekenntnishaft. Ein Freund nimmt sich das Leben, und ein Strafverteidiger beginnt nach 20 Jahren im Beruf mit dem Schreiben: „Es war zu viel geworden. Die meisten Menschen kennen den gewaltsamen Tod nicht, sie wissen nicht, wie er aussieht, wie er riecht und welche Leere er hinterlässt. Ich dachte an die Menschen, die ich verteidigt hatte, an ihre Einsamkeit, ihre Fremdheit und ihr Erschrecken über sich selbst.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018