Die Toten Hosen geben Vollgas im Haus des Herrn

(Fast) ohne Strom und Stecker, dafür mit Lust und Leidenschaft haben die Toten Hosen am Samstag die Speyrer Gedächtniskirche in einen Tempel der Rockmusik verwandelt. Die Kult-Punkrocker aus Düsseldorf um Frontmann Campino (Dritter von links) spielten für 300 Gewinner ein Hörer-Konzert, das die Popwelle SWR3 exklusiv organisiert hatte. Die Band interpretierte an diesem 140-minütigen Abend nicht nur Klassiker aus der Bandgeschichte wie „Hier kommt Alex“ oder „Bonnie & Clyde“ neu, die Musiker stellten sich auch mehrfach und ungewöhnlich ausführlich den Fragen ihrer Fans, die sie souverän, offenherzig und mit Humor zu beantworten verstanden. mer

Info: Fotostrecke und Langfassung unter morgenweb.de/kultur

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019