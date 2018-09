Die Toten Hosen in Mannheim: Open-Air-Konzert mit Triggerfinger und Feine Sahne Fischfilet gestartet

Das große Toten-Hosen-Open-Air auf dem Mannheimer Maimarktgelände ist bei bestem Wetter gestartet. Um 17.30 Uhr eröffneten die belgischen Indie-Rocker Triggerfinger vor bereits knapp 10 000 Zuschauern das kleine Festival.

Nach dem Auftakt von Triggerfinger hat die zweite Vorgruppe der Toten Hosen, die Rostocker Punkband Feine Sahne Fischfilet, gezeigt, dass sie in der Liga sind, irgendwann auch mal im Alleingang große Open-Air-Areale wie das Mannheimer Maimarktgelände zu rocken. Mit ihren aktuellen Abräumern “Zurück in unserer Stadt” und “Alles auf Rausch” schalteten Frontmann Monchi und Co. die schon fast vollständig erschienenen Hosen-Fans sofort auf Empfang.

Der Sänger sparte nicht mit politischen Botschaften und appellierte an die Mitte der Gesellschaft, sich gegen den Rechtsruck zu stemmen. Wenn schon Regierungsmitglieder wie Innenminister Horst Seehofer redeten, wie man es vor zehn, fünfzehn Jahren nur von der NPD gewohnt gewesen sei, wisse man, was die Stunde geschlagen hat. Die Band erntete bis zur gefeierten Schlussnummer “Komplett im Arsch”, die Tote-Hosen-Sänger Campino mit einem Gastspiel noch etwas verlängerte, viel Applaus. Die für eine Vorgruppe ungewöhnliche große Resonanz beglückte Monchi derart, dass er den Zuschauern zurief: “Wir laden Euch alle an die Ostsee ein. Dann müsst Ihr nicht in so schäbbigen Flüssen baden.” Selbst dafür gab’s Beifall. (alex/jpk)