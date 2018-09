Die Toten Hosen rocken in Mannheim durch vier Jahrzehnte

Ideales Spätsommerwetter, starke Vorgruppen, toller Sound, Campino und die Toten Hosen in Bestform - und so gut aufgelegt, dass Andreas Meurer am Ende der zweiten Zugabe mit seinem Bass den Stagediver gibt und von der Bühne ins Publikum springt. Die kaum zu zählenden Höhepunkte der zwei Stunden und 15 Minuten langen Hosen-Show auf dem Mannheimer Maimarktgelände umspannten vier Jahrzehnte Bandgeschichte.

Ganz stark: das 30 Jahre alte „Liebeslied“, die aktuellen „ Laune der Natur“, „Unter den Wolken“, „Wannsee“ oder „Alles passiert“ und Klassiker wie „Wünsch Dir was“, „Hier kommt Alex“und das von Zehntausenden mitgeschmetterte „Steh auf, wenn Du am Boden bist“. Aber auch Coverversionen räumten bei den mehr als 30 000 Fans voll ab. Vor allem Hannes Waders „Heute hier, morgen dort“, „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten und AC/DCs „T.N.T.“. Letzteres wird übrigens in erstaunlich stilsicherer Bon-Scott-Manier von Violinist Alexander Pichugin in höchsten Höhen intoniert, der eigentlich zum gelegentlich eingesetzten Streicherquartett bei den Toten Hosen gehört.

Was nicht heißt, das Campino gegen Konzertende schwächelt. Im Gegenteil: Der 56-Jährige schreit, krächzt und singt in Höchstform, feiert sich und die Fans von Song zu Song mehr in Ekstase – und das mit für Open-Air-Verhältnisse optimaler Textcerständlichkeit.

