Die vergebliche Sehnsucht nach Liebe

Wie eine respektvolle Reverenz vor der altehrwürdigen Spielstätte im Mainfranken Theater Würzburg, die mitten in einer grundlegenden Umbauphase steckt, wirkte die rundum gelungene Eröffnung der letzten Spielzeit im Großen Haus mit Verdis Welterfolg „Rigoletto“. Librettist Francesco Maria Piave hatte Victor Hugos Bühnenstück „Le roi s´amuse“ nach Verdis Skizzen zu einem Textbuch umgearbeitet, das Verdi in kurzer Zeit vertonte.

Schlüssige Inszenierung

Das Drama um den missgestalteten Hofnarr, seine jungfräuliche Tochter Gilda und den lüsternen Herzog erschien nach der Uraufführung 1851 in kürzester Zeit weltweit auf den Spielplänen fast aller großen Opernhäuser. Fallstricke lauerten schon immer bei dieser vermeintlich sicheren Bank. Von der Werbung bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Hits, allen voran die berühmte Tenorarie „Donna e mobile“, die nicht nur die Spatzen gerne von den Dächern pfeifen, sondern beispielsweise von den Zuhörern in der Arena di Verona begeistert gesummt oder sogar mitgesungen wird, haben mit Verdis eindrucksvoller Partitur nicht mehr viel gemeinsam.

Diese verlangt von den Gesangssolisten, dem Chor und Orchester ein hohes musikalisches Niveau für ein Werk, das mit „Il Trovatore“ und „La Traviata“ zu Verdis bis 1853 komponierten „Trilogia popolare“ gehört. Mit diesen Dauerbrennern erneuerte Verdi die italienische Oper, indem er konsequent das innere Drama der Figuren in den Mittelpunkt rückte. Diese Nachzeichnung reizte manche Regisseure, die es zwar verstanden, sich von historischen Kostümschlachten abzusetzen, doch mit einer pseudo-originellen Interpretation über das Ziel hinausschossen. Markus Trabusch ging einen dritten Weg, indem er die von der Musik geradezu eingeforderten inneren Vorgänge behutsam aufgriff und – wie von ihm selbst im Programmheft erörtert – das Geschehen in einer heute denkbaren Lebenswelt ansiedelte.

Fantastische Elemente

Bühnen- und Kostümbildnerin Susanne Hiller und Lichtbildnerin Mariella von Vequel-Westernach schufen dazu starke Bilder, indem ein (Plexi-)Glashaus für die rauschenden Feste des Duca auf die Drehbühne gesetzt wurde und die Mitwirkenden Alltagskleidung trugen. Das fantastische Element in „Rigoletto“ kam dennoch nicht zu kurz. Zunächst war Fantasie gefragt, denn hinter den milchigen Scheiben war das turbulente Festgelage der Hofgesellschaft nur zu erahnen. Erst zum Schlussapplaus traten hübsche Damen im Minirock ins Scheinwerferlicht.

Rigoletto erschien als weißgeschminkter Clown mit trauerumflorten Augen und einem Teufelchen als Handpuppe; eine Anspielung auf seine gespaltene Persönlichkeit und die verhasste Rolle am Hof. Tochter Gildas männliche Puppe wirkte wie ein Symbol ihrer vergeblichen Sehnsucht nach Befreiung und Liebe. Als später die Höflinge Gilda entführten, leuchteten im schwachen Scheinwerferlicht sämtliche Köpfe mit dem Clownsgesicht des Rigoletto, dem sie damit den Spiegel für seinen gehässigen Charakter vorhielten.

Wie eine Traumsequenz wirkte schon der erste Auftritt von Rigoletto, dessen Frau als Geist erschien, als er zum Dienst beim Duca das Haus verließ. Gleiches widerfuhr ihm im Schlussbild, als er verzweifelt vor dem leblosen Körper seiner Tochter kniete, deren Geist hinter ihm auftauchte und den Vater um Vergebung bat.

Vielschichtig angelegt ist die Rolle von Rigoletto, die Federico Longhi vieldeutig ausfüllte. Sein klangschöner und zugleich ungemein voluminöser Bariton faszinierte schon bei seinem Würzburg-Debüt in der vorletzten Spielzeit als Guy de Montfort in der „Sizilianischen Vesper“. Seine zynische Bosheit am Hof des Duca ließ frösteln, während er mit starker Bühnenpräsenz einen zärtlich besorgten Vater und dann den tragisch scheiternden Racheengel gab.

Einer der vielen Höhepunkte des Abends war die von Gefühlsausbrüchen begleitete Arie Cortigiani, vil razza dannata“, mit der Rigoletto, begleitet von aufwühlenden Streichern, die Hofschranzen angeflehte, ihm sein Kind zurückzugeben. Ein phänomenaler Auftritt in einer Traumrolle. Die zerbrechlich wirkende, aber stimmgewaltige Sopranistin Akiho Tsujii war eine Idealbesetzung als Rigolettos Tochter Gilda. Scheinbar ohne Mühen gelangen ihr mit einer sehr beweglichen Stimme strahlende Höhen.

Schauspielerisch verblüffend geriet die einfühlsame Darstellung der Hoffnungen und Nöte einer an den Erwartungen ihres Vaters und der Gesellschaft zerbrechenden Persönlichkeit. Mit ihrem Entschluss, sich für ihren Geliebten Duca zu opfern, zerplatzte die von Duca und der Männerwelt gerne verbreitete Behauptung von den flatterhaften Frauenherzen wie eine Seifenblase.

Sein Rollendebut als leichtlebiger Duca gab Roberto Ortiz mit südländischer Grandezza und einer Lockerheit, die seiner angenehm timbrierten Tenorstimme die verführerische Wirkung gab, der alle Schönen seiner Umgebung erlegen waren. „La donna è mobile“ wurde von einem Duca eine Zigarette rauchend und einem Glas Wein trinkend gesungen, doch weil die Melodie im Grunde banal ist, war sie dramatisch perfekt eingefügt und ließ die Zuhörer mitfühlen, wie trostlos dem Frauenhelden nach dem Verschwinden Gildas zumute war.

Eiskalte Sicherheit

Verzweifelt suchte er Ablenkung bei der käuflichen Maddalena, die Katharina von Bülow als Schwester des Auftragskillers Sparafucile mit Verve spielte und leicht verrucht sang. Igor Tsarkov gab den Oberschurken Sparafucile mit eiskalter Sicherheit, um pragmatisch doch dem Flehen seiner Schwester nachzugeben, die Rigoletto oder ein Zufallsopfer, nicht aber den Duca ermordet sehen will.

Kosma Ranuer, der sich mit Federico Longhi in weiteren Aufführungen den Rigoletto teilt, war ein vor Wut schäumender Graf von Monterone, dessen Tochter in die Fänge des Duca geriet; sein schon in der Ouvertüre musikalisch verarbeiteter Fluch wurde zu einem tragenden Element des Dramas. Diesmal nur in Nebenrollen fügten sich Barbara Schöller als nicht ganz zuverlässige Dienerin Giovanna, Daniel Fiolka als Marullo (in weiteren Aufführungen auch als Graf von Monterone zu erleben), Mathew Habib als Borsa Matteo, Taiyu Uchiyama als Graf von Ceprano, Scherhezada Cruz als Gräfin von Ceprano, Herbert Brand als Gerichtsdiener, Natalia Boldyrieva als Page der Duchessa und Hiroe Ito als Geist der Mutter in das stark besetzte Gesamtensemble ein.

Nicht erst seit „Rigoletto“ weiß das Philharmonische Orchester Würzburg mit einem Italiener am Pult die großen dramatischen Szenen mit weit tragenden Singstimmen und mitreißenden Rhythmen in den Massenszenen einfühlsam musikalisch zu formen. Mit seinem straffen Dirigat hielt sich Enrico Calesso von einem hochtourigen Pathos fern, das die sich rasch abwechselnden melodisch virtuosen und dann wieder schlicht-genialen Strukturen hätte überdecken können.

Ein Pfund, mit dem Anton Tremmel erneut zu wuchern verstand, war der spielfreudige, reine Männer-Opernchor, unterstützt durch den Extrachor. Die Würzburger Inszenierung konnte mit ihrer nachvollziehbaren Lesart einer Vater-Tochter-Beziehung in einem unheilvollen Umfeld rundum überzeugen und hatte sich den rasch einsetzenden Beifallssturm redlich verdient. Schon der Premierenabend reizte zu einem zweiten Besuch.

