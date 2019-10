Die vielseitige Gestalterin

Nadja Peter ist eine Frau, die gerne gestaltet. Stillstehen oder Nichtstun? Das liegt ihr nicht. In ihrem Verein „livekultur mannheim“ vernetzt sie Künstler am Stadtrand in inniger Atmosphäre. „Ich liebe, dass ich Kultur auf eine Bühne bringen kann. Dass ich Künstler verbinden kann – und darf, wie es mir gefällt“, sagt die Mannheimerin.

Egal, ob Schaffende aus Musik, Malerei, Tanz oder

...