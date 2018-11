„Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ heißt das Vier-Personen-Stück der heute 51-jährigen Theresia Walser, das Bernd C. Kosminski im Januar 2013 in Mannheim zur Uraufführung brachte und das der neue Stuttgarter Schauspiel-Intendant jetzt im Schauspielhaus mit der Hälfte von neuen Darstellern in Szene setzt.

Der Titel dieser grotesken Farce ist einem Zitat des ehemaligen lybischen Diktators Muammar al-Gaddafi nachempfunden. Mit dieser zynischen Bemerkung ist auch schon einiges über das Stück gesagt. Drei Frauen ehemals mächtiger Politiker treffen bei einer Pressekonferenz vor 100 Journalisten, anlässlich der geplanten Verfilmung ihres Lebens, zusammen.

Während zur Zeit der Niederschrift des Textes noch alle drei Frauen und lediglich einer der drei Männer lebten, ist inzwischen auch eine der Frauen gestorben. Und das sind die im Stück lediglich mit ihren Vornamen genannten Frauen; Margot, die verwitwete, inzwischen gestorbene Frau von Erich Honecker, dem einstigen Generalsekretär das Zentralkomitees der SED und mächtigsten Mann der DDR, Imelda, die heute 89-jährige Witwe von Ferdinand Marcos, der bis 1986 die Philippinen diktatorisch regierte, und Leila, die 82-jährige Frau des 82-jährigen Zine el-Abidine Ben Ali, der bis zur gemeinsamen Flucht 2011 der autokratische Herrscher Tunesiens war. Dazu kommt noch der Dolmetscher Gottfried, der im Grund übersetzt, wie es ihm gefällt, und dadurch für zusätzliche Verwirrung sorgt.

Dichtung und Wahrheit mischend, teils mit originalgetreuen Zitaten arbeitend, entwirft Theresia Walser ein Bild von den drei Frauen, das einem einerseits bekannt vorkommt, das andererseits aber auch überzeichnet ist. Die Sprüche des Trios und ihre Gespräche geben Einblick in die egomane, die Wirklichkeit nur partiell wahrnehmende Dankweise der Frauen, die einst in einer Art Getto lebten. Und so hat der Dolmetscher vielleicht auf seine Weise recht, wenn er einmal sagt: „Die Wahrheit ist nicht übersetzbar“. Demgegenüber behauptet Margot: „Wahrheit ist unbelehrbar“.Während lmelda immer wieder Blumen vermisst und meint, ihr Leben sei nur für die Oper und nicht für den Film tauglich, betont Leila ihre Bildung, indem sie sagt, sie habe französische Literatur studiert. Margot, die ehemalige Ministerin für Volksbildung der DDR, behauptet, Politik sei kein Beruf, sondern ein Zustand. So ist auch ihr Bekenntnis zu verstehen: „Ich stehe hier als Idee“ und daraus folgernd: „Ich bin nicht darstellbar“. Unverständlich ist aber, dass die ehemalige First Lady des Arbeiter- und Bauernstaates immer wieder nach einer Cola des Klassenfeindes verlangt. Zum Schluss lässt der Dolmetscher die Urne mit Erich Honeckers Asche fallen. Danach werden seine Überreste zusammengekehrt. Ein roter Bühnenvorhang im Hintergrund, davor zwei geraffte graue, drei rote Sessel, ein Beistelltisch und ein Pult, das ist – wie in Mannheim – das Bühnenbild von Florian Etti. Dazu kommen, wie gehabt, die Kostüme von Ute Lindenberg und die Musik von Hans Platzgrumer. Der Regisseur Bernhard C. Kosminski vertraut der Konzeption des Stücks von Theresia WaIser, die die Figuren der Handlung der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Und so macht er aus der Vorlage ein unterhaltsames, witziges Politikerfrauen-Kabarett.

Christiane Roßbach ist als Frau Margot in der äußeren Erscheinung eher eine graue Maus, die aber im Grund stur auf ihrer Meinung beharrt und keinen Deut von der (Partei-)Linie abweicht. Der von ihr als „Beduinenschlampe“ bezeichneten Frau Leila, die sich mit eigener Dichtung brüstet, auf ihre vermeintliche Bildung stolz ist und als Honeckers Asche auf dem Boden verstreut ist, schreit: „Ich ersticke“. Paula Skorupa gibt das Profil einer Sensiblen. Anke Schubert verkörpert die von sich, ihrer Bedeutung und ihrer Mission Überzeugte, einer Opern-Diva – wie sie sich sieht – gleichende Frau lmelda. Behend und anpassungsfähig ist Sven Prietz als Dolmetscher. Dieter Schnabel

